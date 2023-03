Whatsapp entwickelt neue Funktion gegen Spam und Betrug

Entwicklungsphase

Auf Whatsapp kommt es immer wieder zu Betrügereien und Spam. Lesen Sie hier, mit welcher Funktion der Messenger-Riese den Usern helfen will:

Whatsapp ist einer der beliebtesten Messenger-Dienste weltweit. Knapp zwei Milliarden Menschen nutzen ihn – und können theoretisch jeden in der Community erreichen. Klar, dass deshalb auch Betrüger unterwegs sind, die versuchen Daten oder Geld zu ergattern. Das Problem: Unbekannte Nummern lassen sich kaum ignorieren. Nun ist eine neue Funktion in der Entwicklung, die helfen soll.

Immer wieder tauchen neue Funktionen auf Whatsapp auf, die den Usern das Leben leichter machen sollen. Manchmal handelt es sich um komplette Erneuerungen, ab und an auch nur um kosmetische Änderungen des Messenger-Dienstes. (tobi)