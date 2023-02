Whatsapp erfüllt User-Wunsch: Versenden von Fotos in hoher Qualität

Von: Tobias Becker

Bei Whatsapp ist es bald wohl möglich, Bilder in hoher Qualität zu verschicken. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Whatsapp hat bislang Bilder immer verkleinert, aber das soll sich nun ändern. Lesen Sie hier, wie Bilder in hoher Qualität versendet werden können:

Dieses Update freut die User von Whatsapp! Der wohl bekannteste Messenger-Dienst der Welt erfüllt nach Jahren einen der sehnlichsten Wünsche seiner Nutzer. Die konnten Bilder bislang zwar problemlos verschicken, aber die Fotos wurden meist verkleinert, um Platz zu sparen. In Zukunft soll es eine neue Funktion geben, mit der man Bilder auch in hoher Qualität verschicken kann.

Urlaubsbilder, Sportfotos und Co. kann man sich in Zukunft auch auf größeren Bildschirmen anschauen, wenn die Funktion genutzt wird. Bislang wurden dabei große Qualitätseinbußen gemacht. (tobi)