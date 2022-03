WhatsApp: Praktische Neuerung bei Sprachnachrichten – einen kleinen Fallstrick könnte es aber geben

Sprachnachrichten sind beliebt, nur teils etwas umständlich anzuhören. Der Messenger hat deshalb jetzt eine neue Funktion. Aber auch bei der ist - wie immer - Umgewöhnung nötig.

München - Mit mehr als zwei Milliarden Usern ist WhatsApp der größte und beliebteste Nachrichtendienst rund um den Globus. Gut ein Viertel der Weltbevölkerung lässt sich also über die Chatfunktion auf dem Smartphone erreichen. In Deutschland sollen es bis zu 66 Millionen sein. Die Konkurrenzanbieter Telegram, Signal oder Threema werden von weitaus weniger Menschen genutzt.

Messenger WhatsApp: Neue Updates und Features

Seinen Usern stellt WhatsApp immer wieder neue Updates und Features zur Verfügung. Nicht alle Neuerungen stießen in der Vergangenheit aber auch immer auf Gegenliebe. Für seine Datenschutzeinstellungen erntete das zum Unternehmen Meta (bis 2021 unter dem Namen Facebook bekannt) gehörende Nachrichtenportal immer wieder starke Kritik. Viele Nutzer wanderten daraufhin sogar zu anderen Messenger ab.

Seit gut zwei Wochen gibt es nun aber eine Neuerung, die vielen Nutzern gefallen dürfte. Denn seitdem lassen sich erhaltene oder selbst erstellte Sprachnachrichten auch problemlos außerhalb des jeweiligen Chats weiter anhören. Die Neuerung war bereits im Herbst vergangenen Jahres angekündigt worden. Eine enorme Erleichterung für alle, die neben dem Lauschen minutenlanger Aufnahmen von Freunden, Familie und Kollegen auch gerne etwas anderes tun möchten, wie weitere Chatnachrichten beantworten oder im Netz zu surfen.

WhatsApp: Sprachnachrichten jetzt außerhalb des Chats abspielbar

Zuvor brach die Sprachnachricht ab, sobald man den jeweiligen Chatverlauf verließ. Man musste also zwangsläufig im Chat verharren, um die Aufnahme bis zu Ende hören zu können. Bei Nachrichten, die mehrere Minuten dauern, stellte das für viele Nutzer eine Einschränkung dar. Doch damit ist jetzt Schluss.

Während des Anhörens ist es Nutzern ab sofort auch möglich, andere Chatnachrichten zu beantworten oder sogar die App zu verlassen und Bilder zu bearbeiten oder im Netz zu surfen. Dabei stoppt die Sprachnachricht nur einmal kurz und kann dann über einen blauen Balken am oberen Rand des Handydisplays weiter fortgesetzt werden.

WhatsApp: Neue Funktion könnte für Verwirrung sorgen

Aber aufgepasst! Eventuell könnte die neue Funktion für Verwirrung sorgen. Wer gerade eine Sprachnachricht anhört, nebenbei aber in einem weiteren Chatverlauf zu Gange ist, könnte beim Schielen in die obere Ecke kurz getäuscht werden. Schließlich zeigt WhatsApp seit Jahren immer oben den Namen des jeweiligen Chatpartners an. Laut der Internetseite Bit Projects könnte die zusätzliche Namensangabe bei unaufmerksamen Nutzern demnach kurz für Verwirrung sorgen.

Dennoch ist nicht damit zu rechnen, dass die praktische neue Funktion wieder rückgängig gemacht wird. Bei einem anderen Feature Anfang Februar war das der Fall gewesen. Um die Nutzer nicht weiter zu verärgern, hatte man die Funktion sowohl in der Handyapp als auch in der Desktop-Version gelöscht. (jb)