WhatsApp-Grüße zum Muttertag: Die schönsten Sprüche, Wünsche und Videos zum Versenden

WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023 sind immer eine Option. Wer seiner Mutter am 14. Mai eine Freude bereiten will, findet hier Botschaften zum Versenden.

Berlin – Zeit für WhatsApp-Grüße zum Muttertag. Am 14. Mai ist es wieder so weit. Der Muttertag steht vor der Tür. Am offiziellen Ehrentag der Mutter erhalten Mütter bundesweit Blumen, kleine Aufmerksamkeiten und Geschenke überreicht – doch nicht immer ist ein persönlicher Besuch möglich. Wer seiner Mutter dennoch eine Freude bereiten will, könnte ihr mit WhatsApp-Grüßen am Muttertag 2023 zeigen, dass man an sie denkt.

Dabei gibt es für jede Intention etwas, die die verschiedenen WhatsApp-Sprüche zum Muttertag 2023 abdecken. Egal ob lustig, fröhlich oder von berühmten Persönlichkeiten: Die schönsten Wünsche, Botschaften und Videos finden sich als WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023 in dieser kleinen aber feinen Übersicht.

WhatsApp-Grüße zum Muttertag: Die besten Sprüche für die Mutter auch für 2023

Doch warum versenden wir denn überhaupt WhatsApp-Grüße zum Muttertag? Schließlich sollte ja jeder Tag Muttertag sein. Doch seit Anfang des 20. Jahrhunderts wird der Ehrentag der Mutter offiziell begannen. Nachdem die Idee in den USA entstanden war, schwappte der Muttertag auch nach Europa über. In Deutschland wurde der erste Muttertag schließlich im Jahr 1923 gefeiert – allerdings spielte der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber für den ersten Muttertag eine entscheidende Rolle.

Während die Nationalsozialisten den Muttertag für ihre Propaganda instrumentalisierten, hat der Tag inzwischen wieder eine positive Bedeutung: Auch zum 100-jährigen Jubiläum erhalten Mütter jeweils am zweiten Wochenende im Mai Blumen, selbstgebastelte Karten oder kleine Geschenke. Hinzu kommt, dass durch das Internet und die Erfindung von Messengern wie WhatsApp, Facebook oder Telegram sich digitale Sprüche am Muttertag zunehmender Beliebtheit erfreuen.

Zwar ersetzen die WhatsApp-Grüße am Muttertag 2023 keinen Anruf, allerdings kann die kurze Nachricht auf dem Handy ebenso Freude bei den Müttern auslösen wie die WhatsApp-Grüße zu Weihnachten oder die WhatsApp-Sprüche an Silvester und Neujahr der ganzen Familie.

WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023: Die Klassiker unter den Sprüchen, Botschaften und Wünschen

Seit Jahren zählt WhatsApp zu den beliebtesten Messenger-Diensten – zumindest in Deutschland. Auch wenn Dienste wie Telegram ebenfalls genutzt werden, überwiegt weiterhin die Zahl der Nutzer, die sich auf der Facebook-Plattform tummeln. Zu besonderen Anlässen wird der Messenger genutzt, um Wünsche, Botschaften und Grüße wie an Ostern zu verschicken. Am 14. Mai ist dann wieder einer dieser Tage, um WhatsApp-Grüße am Muttertag 2023 zum 100-jährigen Jubiläum zu versenden.

WhatsApp-Grüße am Muttertag 2023: Die Klassiker unter den Sprüchen, Botschaften und Wünschen:

Das Beste an mir, ich hab‘s von Dir.

Einen Engel ohne Flügel nennt man Mama.

Liebste Mama, eins ist wahr, du warst immer für mich da. Dafür dank ich Dir zum Feste, denn Du bist die Allerbeste.

Möge Dein Tag so wundervoll und perfekt sein, wie Du es bist. Einen schönen Muttertag!

Einen fröhlichen Muttertag, Mama! Ich könnte nicht gesegneter sein, eine Mutter wie Dich zu haben.

Der besten Mutti der Welt möchte ich heute ganz besonders für all ihre Liebe danken und ihr einen schönen und erholsamen Muttertag wünschen.

Danke, dass Du immer da bist, Mama. Ich wünsche Dir einen schönen Muttertag!

Alles Liebe zum Muttertag.

Ich wünsche Dir einen schönen Muttertag! Ruh dich aus, genieß den Tag und lass Dich verwöhnen!

WhatsApp-Grüße für den Muttertag 2023 senden: Sprüche und Wünsche von Dichtern und Denkern

In der Literatur spielt die Mutter immer wieder eine wichtige Rolle: Dichter, Denke und Autoren widmeten der Mama immer wieder Gedichte oder Gedanken, die sich als WhatsApp-Grüße für den Muttertag eignen. Aus wem also keine endlose Kreativität sprießt und der eigenen Mutter dennoch zeigen möchte, dass er am Muttertag an sie denkt, kann sich auch bei den Worten berühmter Menschen bedienen und mit WhatsApp-Grüßen am Muttertag 2023 glänzen. Teilweise sind die Wünsche natürlich älter als der eigentliche Muttertag.

WhatsApp-Sprüche zum Muttertag 2023 senden: Grüße und Botschaften von Dichtern und Denkern

Die beste Erziehungsmethode für ein Kind ist, ihm eine gute Mutter zu verschaffen. Und meine Erziehungsmethode war die Allerbeste! Danke Mama. (Christian Morgenstern)

Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben hindurch die kalte Welt aushalten. (Jean Paul)

Meine Mutter hatte nichts als Liebe; das Beste in mir; ich habe es von ihr. (Peter Roseegger)

Welche Kraft kann einflussreicher, anspornender sein als die mütterliche Liebe – die sanfteste und zugleich unerschrockenste Kraft in der ganzen Naturordnung? (Wilhelm Busch)

Trage deine Mutter auf Armen, wenn ihr die Beine versagen, sie trug dich im Schoß, als du noch keine hattest. (Christian Friedrich Hebbel)

WhatsApp Grüße zum Muttertag 2023 auf Englisch: Gute Sprüche, Wünsche und Reime senden

Wer sich auf der Suche nach einem passenden Wunsch für seine WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023 befindet, muss natürlich nicht nur bei deutschen Sprichwörtern oder Botschaften bleiben. Über die Jahre auch haben zahlreiche englische Reime und Wünsche ihren Weg in die WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023 gefunden, die anlässlich des 14. Mai versendet werden können.

WhatsApp-Sprüche zum Muttertag auf Englisch: Gute Sprüche, Wünsche und Reime versenden

My Mum is the best – I don’t care about the rest! Dear mum, all I need is you – I really love you.

Mom, you are like no other! For all of those things you didn’t have to do for me, I love you.

No matter what, never forget: you are the best! Happy Mother’s Day.

My mother is my root, my foundation. She planted the seed that I base my life on, and that is the belief that the ability to achieve starts in your mind. (Michael Jordan)

I love you – you are the best!

You are wonderful just the way you are, never forget that. Have a wonderful Mother’s Day.

Mama, you sacrificed so I could rise. I want you to know I see that.

Roses are red, violets are blue. I brought you this Mother’s Day card…mind if I raid the fridge, too?

You hold such a special place in my heart. I’m so thankful for you.

Thanks for making home the happiest place to be.

WhatsApp-Grüße am Muttertag 2023: Mit einer Nachricht einfach mal Danke sagen

Mütter sind in vielen Fällen wichtige Bezugspersonen und begleiten ihre Kinder ihr Leben lang – am Muttertag 2023 ist es daher Zeit, einfach auch mal Danke zu sagen. Je persönlicher die Dankesbotschaft dabei ausfällt, desto besser kommen die Wünsche mit Sicherheit an, auch wenn es nicht persönlich, sondern nur WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023 sind. Wer immer noch auf der Suche nach guten WhatsApp-Sprüchen zum Muttertag ist, die die entsprechende Dankbarkeit ausdrücken, wird hier vielleicht fündig.

WhatsApp-Sprüche am Muttertag: Mit Grüßen oder einer Nachricht einfach mal Danke sagen

Zum Muttertag möchte ich einfach nur Danke sagen. Danke für – einfach alles!

Danke, dass Du mich zum Lachen bringst, wenn mir zum Weinen zumute ist.

Egal, was andere behaupten – meine Mutter ist die beste der Welt. Danke für alles, Mama!

Jeder hat eine Mutter, aber nicht jeder hat eine Mutter wie dich! Ich danke dir für alles.

Danke, dass Du meine Mutter bist.

Danke, dass Du mir mit Rat und Tat zur Seite stehst.

Herzliche Grüße und ein ganz großes Dankeschön an die beste Mama der Welt!

Herzliche Grüße zum Muttertag und vielen Dank für all das, was Du für mich getan hast!

Aber bei aller Liebe zum Digitalen: WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023 sind natürlich eine schöne Sache, den Besuch oder eine nette Geste ersetzen sie allerdings nicht. Denn egal ob als Kleinkind oder im Erwachsenenalter – in einigen Situationen kann nur die eigene Mutter weiterhelfen. Das sollte man ihr auch regelmäßig zeigen.

Videos als WhatsApp-Grüße am Muttertag: Abseits von Sprüchen und Nachrichten noch etwas fürs Auge

Doch nicht jedem reicht eine kurze Nachricht oder der eine bzw. andere Spruch als WhatsApp-Grüße zum Muttertag. Stattdessen gibt es nicht wenige, die lieber ein Video als guten Wunsch zum Muttertag 2023 versenden.

Alles Liebe: Die schönsten WhatsApp-Sprüche am Muttertag im Video

Neben Videos, die WhatsApp-Sprüche am Muttertag versendet werden, hält sich eine Tradition für WhatsApp-Grüße zum Muttertag auch 2023 weiterhin wacker. Denn Gedichte sind zwar etwas länger sein, aber sie zeigen dennoch die eigene Wertschätzung, besonders in jenen Momenten, wenn man nicht persönlich vor Ort sein kann.

Gedichte anstatt Sprüche zum Muttertag: Besondere Werke als WhatsApp-Grüße für alle Mütter

Gedichte als WhatsApp-Grüße zum Muttertag gehören zu den Botschaften, die bei WhatsApp-Sprüchen zum Muttertag niemals aus der Mode kommen. Auch in diesem Jahr werden sie sich wieder als Bank erweisen, da sie sich als Möglichkeit auszeichnen, um sich von anderen WhatsApp-Sprüchen am Muttertag 2023 abzugrenzen.

An meine Mutter Siehe, von allen Liedern nicht eins gilt Dir, o Mutter! Dich zu preisen, o glaub‘s, bin ich zu arm und zu reich. Ein noch ungesungenes Lied ruhst du mir in im Busen, keinem vernehmbar sonst, mich nur zu trösten bestimmt, wenn sich das Herz unruhig der Welt abwendet und einsam seines himmlichen Teils bleibenden Frieden bedenkt.

Ein Lächeln und ein liebes Wort Ein Lächeln und ein liebes Wort, mehr kann ich dir nicht schenken. Doch will ich immerfort mit Liebe an dich denken.

WhatsApp-Sprüche für den Muttertag 2023 senden: Immer eine gute Idee, etwas zu verschicken

Die WhatsApp-Sprüche für den Muttertag 2023 sind ebenso wie Videos, Gedichte oder Songs eine einfache und schöne Alternative, wenn man nicht persönlich anwesend sein kann. Die Auswahl ist ebenfalls groß genug, selbst wenn es an der eigenen Kreativität hapert. Die einen oder anderen individuellen WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2023 lassen sich abseits von Blumen, Pralinen oder Schokolade immer finden.