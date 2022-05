WhatsApp-Gruppenchats heimlich verlassen bald möglich - anderes Update sorgt aber für Ärger

Von: Yasina Hipp

Ein beliebter WhatsApp-Gruppenchat: die Familie. © picture alliance/dpa/Sina Schuldt

Gruppenchats bei WhatsApp zu verlassen, war bisher unangenehm, weil es alle anderen Mitglieder mitbekommen haben. Damit ist jetzt aber bald Schluss.

Mountain View - „... hat die Gruppe verlassen“ - diese Meldung kennt jeder der sich in in einer WhatsApp-Gruppe befindet. Entscheidet sich ein Mitglied des Gruppenchats dazu, nicht mehr Teil davon sein zu wollen, werden bislang alle anderen Chat-Mitglieder darüber unterrichtet. Diese Einstellung hat wahrscheinlich schon den einen oder anderen davon abgehalten, die Gruppe von der letzten Geburtstagsparty, die WhatsApp-Gruppe des Abi-Jahrgangs oder den Chat mit alten Freunden, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat, zu verlassen. Die Facebook-Tochter will das alles jetzt aber komfortabler gestalten und entwickelt dafür wohl eine neuen Funktion.

WhatsApp: Heimliches Austreten aus Gruppenchats wird ermöglicht - neues Update auf dem Weg

Wie der Blog „WABetaInfo“ unter anderem auf Twitter berichtet, arbeiten die Software-Tüftler von WhatsApp fleißig daran, das Austreten aus Gruppen zu erleichtern. Künftig soll nicht mehr jedes einzelne Mitglied des Gruppenchats über den Austritt informiert werden, sondern nur noch der Administrator oder die Administratoren der Gruppe. Somit können alte oder unnütze Gruppenchats einfach still und heimlich verlassen werden, ohne großes Aufsehen zu erregen. Bis das allerdings jedermann nutzen kann, dauere es noch, denn das Update befinde sich noch in der Entwicklungsphase. Bis dahin überrascht WhatsApp aber bereits schon mit einem neuen Update.

WhatsApp-Gruppenchats: Liste über ehemalige Teilnehmer soll angezeigt werden

WhatsApp-Nutzer, die sich über die Möglichkeit des heimlichen Austretens schon gefreut haben, müssen jetzt einen herben Dämpfer hinnehmen. Denn, wie „WABetaInfo“ berichtet, befindet sich schon eine Beta-Version von WhatsApp im Test, die es ermöglicht, die ehemaligen Mitglieder einer Gruppe zeigt. Mit einer solchen Liste, würde sich auch wiederum das heimliche Austreten erübrigen, wenn sowieso jedermann sehen kann, dass man einmal Mitglied der Gruppe war.

Diese Info wäre laut Angaben des WhatsApp-Blogs auch allen Usern und nicht nur den Administratoren zugänglich. Nach dem Test der Beta-Version kann sich allerdings auch nochmal einiges an dem geplanten Update ändern. Vor kurzem wurde außerdem ein weiteres Update von WhatsApp mit brandneuen Features bekannt.