WhatsApp, Instagram und Co.: 3 Funktionen helfen beim Digital-Detox - nur wenige kennen sie bereits

Von: Anna Lorenz

WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok - täglich verbringen wir viel Zeit auf Social-Media-Plattformen. Wer weniger sinnlos durch Nachrichten und Posts scrollen, will, sollte diese versteckte Funktion auf dem Handy unbedingt kennen.

München - Netzanbieter, Akkuladung, Uhrzeit - und mindestens eine neue Meldung, so sieht die Benachrichtigungszeile auf den meisten Smartphones gefühlt jeden Tag aus. Dem App-Analyseunternehmen App Annie zufolge verbrachten deutsche Smartphonenutzer im Jahr 2021 rund 3,5 Stunden pro Tag am Handy. Pandemie und Lockdown ließen den Trend vor allem in der jüngeren Generation, die neben WhatsApp und Facebook insbesondere Instagram und TikTok nutzt, laut der Postbank-Jugend-Digitalstudie für 2021 auf einen neuen Rekordwert steigen: 16- bis 18-Jährige sind im Schnitt 70,4 Stunden pro Woche online unterwegs.

WhatsApp, Instagram und Co.: Digital-Detox ist wichtig - doch jeder Zweite scheitert

Die gute Nachricht: Während sich die Entgiftung des Körpers oftmals aufwendig gestaltet, ist der Digital-Detox an sich kein Hexenwerk. Einfach mal das Handy weglegen - so schwer kann das nicht sein. WhatsApp und Co. können schließlich sicher ein paar Stunden warten. Doch in der digitalisierten Welt ist das Antworttempo „Brieftaube“ längst passé.

Wie die Techniker-Krankenkasse nun mitteilte, scheiterten laut einer Studie des Bitkom-Forschungsinstituts 2020 rund 50 Prozent der guten Vorsätze rund um die Social-Media-Entgiftungskur, nicht zuletzt auch wegen der eingeschränkten Möglichkeiten persönlicher sozialer Kontakte im Rahmen der Corona-Pandemie. Dabei ist, so die Techniker Krankenkasse, „[t]atsächlich [...] aus der Forschung bekannt, wie wichtig Erholungspausen für Körper, Geist und Seele sind.“

Whatsapp, Facebook, Instagram: Wer digital entgiften will, sollte diese Funktion kennen

Gerade auch Netzwerke für Foto- oder Video-Sharing wie Instagram oder TikTok - hier offenbarte sogar der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder nun eine private, „verbotene“ Vorliebe - sind schlichtweg verführerisch. Da die einzelnen Beiträge oft nur wenige Sekunden lang sind, merkt man gar nicht, wie die Zeit verrinnt. Und da elterliche Aufsicht dann doch zumeist als Grenzgeber ausgedient hat, behilft sich der Smartphone-Nutzer von heute schlichtweg mit dieser digitalen Alternativen:

Die digitale Entgiftungskur ist gar nicht so leicht umzusetzen. Während Eltern die Handyzeit ihrer Kinder gut handhaben können, brauchen Erwachsene beim Entzug von Whatsapp, Facebook und Co. nicht selten ein bisschen Hilfe von ihrem Smartphone. © Daniela Stärk PantherMedia/imago

Die Bildschirmzeit-Begrenzung: Während die Funktion bei TikTok und Instagram in die App selbst integriert ist und im Einstellungsmenü abgerufen werden kann, können User von iPhone oder Android-Handys die Bildschirmzeit für WhatsApp und Co. direkt in den Geräteeinstellungen festlegen. Apple bietet hierzu die Funktion „Screen Time“ an, während Android mit „Digital Wellbeing“ (auf manchen Geräten „Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung“ genannt) die Option schafft, das eigene App-Nutzungs-Verhalten zu beobachten und gegebenenfalls zu reglementieren. Wer sich also beispielsweise eine Stunde „Handy-Zeit“ täglich erlauben will, wird, wenn er diese überschreitet, vom Smartphone darauf hingewiesen - und so an den geplanten Digital-Detox erinnert.

Der App-Timer: Android-Nutzer können zusätzlich auf den sogenannten „App-Timer“ zurückgreifen. Diese Anwendung hat den Vorteil, dass man die Bildschirmzeit flexibel für jede App einstellen kann. Will man beispielsweise einfach etwas weniger Zeit auf Instagram verbringen, kann man solitär eine Hochdauer für dortiges Surfen festlegen. Dieses Tool findet sich in den Einstellungen unter Apps und Benachrichtigungen. Dort gelangt man über den Reiter „Erweitert“ zu der Gerätenutzungsdauer. Lässt man sich nun alle Apps anzeigen, kann man die Einstellungen dort vornehmen.

Die Detox-App: Wer die Geräteeinstellung nicht findet oder sich gut genug kennt, um zu wissen, dass die Benachrichtigung nicht reicht, um den Vorsatz der digitalen Entgiftung auch wirklich einzuhalten, dem stehen im App-Store seines Vertrauens diverse Anwendungen zur Verfügung. Vorteil: Hier kann man sich auch mit dem Nutzungsverhalten anderer User vergleichen. Das schafft nicht nur ein Gefühl für einen „gesunden“ Umgang mit dem Smartphone, sondern macht im richtigen Moment auch ein ganz kleines, schlechtes Gewissen, wenn man mal wieder stundenlang unterwegs war in der Welt von WhatsApp, Instagram und Co. (askl)