WhatsApp ab jetzt auch gegen Geld – für Zusatz-Features

Von: Victoria Krumbeck

Für kleine Unternehmen ist der Kontakt zu den Kunden wichtig. Dafür bietet WhatsApp einen Business-Messanger an. Neue Funktionen können die App kostenpflichtig machen.

München - Seit 2014 gehört der Messengerdienst WhatsApp zum Unternehmen Meta. Die Plattformen Facebook, Instagram und später auch WhatsApp machten Meta-Gründer Mark Zuckerberg zum Milliardär. Vor allem mit den sozialen Netzwerken lassen sich viele Werbeeinnahmen generieren. Eine Einnahmequelle, die bei WhatsApp fehlt. Für Gewinn soll jetzt aber ein Bezahl-Abo für WhatsApp-Business sorgen. Das kostenpflichtige Premium-Angebot betrifft damit zunächst nur Unternehmen.

WhatsApp wird kostenpflichtig: Neues Abo für Unternehmen

WhatsApp Premium ist ein Teil der WhatsApp-Business-App. Diese Variante des Messengers ist wie die reguläre App aufgebaut und wurde speziell für Unternehmen entwickelt. WhatsApp-Business soll die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden erleichtern. Mit der App können beide Seiten schnell miteinander chatten. Die App bietet einige kostenlose Tools wie das Anlegen eines Unternehmensprofils oder das Verwenden von Labels, um die Chats und Nachrichten besser zu organisieren.

Der WhatsApp Messenger im App-Store. © Claudia Nass/IMAGO

Das Premium-Angebot bietet für die Business-Kunden ein paar neue Funktionen. Unternehmen können einen eigenen kurzen Link anlegen, über den sich ein Kunde schnell an die Firma über WhatsApp wenden kann. Der Klick auf den Link ermöglicht den Kunden, dem Unternehmen eine direkte Nachricht zu schreiben. WhatsApp-Nutzer können den normalen WhatsApp-Messenger verwenden und benötigen dafür kein Premium-Abo.

WhatsApp-Premium: Kostenpflichtige Funktionen für Unternehmen

Ein weiterer Vorteil für Premium-Abonnenten ist die Verwendung der App auf mehreren Geräten. Ein Unternehmen kann bis zu zehn Geräte mit der App verknüpfen. Damit können mehrere Personen auf denselben WhatsApp-Account zugreifen können. Die Premium-Funktion ist noch nicht in allen Ländern erhältlich. Unternehmen können die extra Funktionen 30 Tage lang kostenlos testen, bevor sie sich für das kostenpflichtige Abo entscheiden.

Dass der Messanger-Dienst für weit mehr gebraucht werden kann als für den Chat zwischen Freunden und Familie, bewies er in der Vergangenheit bereits mit einer anderen Funktion. Der Supermarkt Rewe kündigte im Sommer 2022 an, Prospekte an seine Kunden mithilfe von WhatsApp zu verschicken.

