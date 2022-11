WhatsApp-Lifehack: Genialer Trick für den Messenger - mit „exklusivem“ Feeling

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Kannten Sie ihn schon? Vereinfachen Sie ihr Leben mit diesem WhatsApp-Lifehack. © Imago

Im Wulst von Dutzenden Chats geht schnell etwas verloren. Die Kommunikation mit dem PC ist auch oft ein Graus. Für beides gibt es eine Lösung - via WhatsApp.

München - Wer kennt es nicht: Man braucht eine Datei, eine Chatnachricht oder ein Bild für später oder man braucht es statt auf dem Handy am Computer. Nun geht die Suche los: Wie speichere ich das Gewünschte? Schicke ich mir selbst eine Email? Öffne ich die Handynotizen? Aber wie kommuniziere ich es an den Computer? Bluetooth? AirDrop? Oder doch die gute alte Mail? Ein Trick rund um WhatsApp schafft Abhilfe, um den Durchblick im Chaos zu behalten.

Wer Wert auf sein Archiv an Bildern und Videos legt, muss künftig aktiv werden. Der Messenger WhatsApp speichert sie nicht mehr ohne Weiteres.

Whatsapp Kategorie Instant-Messaging-Dienst Gründung 2009 Entwickler Meta Platforms

Geniale Lösung: Einfach eine WhatsApp-Gruppe mit nur einem Teilnehmer erstellen

Für die Lösung dieser Probleme braucht man nur WhatsApp. Den Messenger hat wohl fast jeder auf dem Handy gespeichert, und viele haben wohl auch die Web- oder Desktop-App am Computer schon genutzt, die besonders praktisch ist, wenn man mal längere Nachrichten mit der Tastatur tippen will. Der Trick, der den findigen Nutzer sowohl Wichtiges für später speichern lässt, als auch die Kommunikation mit dem PC erleichtert, ist dieser: Eine WhatsApp-Gruppe anlegen, in der es nur einen einzigen Teilnehmer gibt: Nämlich einen selbst.

WhatsApp-Trick: Bequem Dateien und Fotos auf den Computer schicken

Auf diese Art kann man Dateien oder Fotos vom Handy schnell in Richtung Computer schicken, ohne lästige Dritt-Apps, Emails oder Bluetooth. Für die Gruppe wählt man einfach beim Erstellen einfach den eigenen Kontakt im Adressbuch aus - fertig. Und, als Bonustipp: Mit „oben fixieren“ verschwindet die neue Gruppe nicht in den anderen Chats. Diese Funktion gibt es übrigens beim Messenger Signal schon lange, ohne das Erstellen einer Gruppe. Hier heißt es schlicht „Notizen für mich“. Aber ein solch „exklusives“ Feeling wie mit einer WhatsApp-Gruppe nur für einen selbst hat man dort eben nicht. (cg)

Kriminelle Banden missbrauchen WhatsApp, um wie beim bekannten Enkeltrick das Vertrauen älterer Mitmenschen auszunutzen. Dabei steht der Zeitdruck im Vordergrund.