WhatsApp-Nutzer aufgepasst: Messenger testet neue Funktion für Chat-Liste

Teilen

WhatsApp testet neue Betaversion für Statusmeldungen in Chat-Listen. (Symbolbild) © Rüdiger Wölk/imago

Der Messenger-Dienst WhatsApp plant, dass Statusmeldungen seiner Nutzer schneller angezeigt werden können. Das Status-Update soll direkt in der Chat-Liste zu sehen sein.

München ‒ Mit Emojis können die Nutzer des Messengers WhatsApp bereits ihren Status aktualisieren. Insgesamt stehen acht als Reaktionsoptionen zur Verfügung - unter anderem ein Daumen, ein Herz und zwei gefaltete Hände. Aktuell arbeitet WhatsApp an der Möglichkeit, dass Statusaktualisierungen direkt in der Chatliste angezeigt werden, berichtet das Online-Portal Webetainfo.com.

Einige Nutzer sollen die Funktion bereits testen. Sie ist also leider noch nicht für alle User freigeschaltet. Dabei werde beim Hochladen eines neuen Status-Updates durch einen Kontakt dieses auch in der Chat-Liste angezeigt, heißt es weiter. Diese Funktion soll sich auch stumm schalten lassen; sie wird dann nicht mehr in der Chat-Liste angezeigt.

WhatsApp-Funktion: Beta-Version für Android Handy

Das Feature soll bereits in der WhatsApp-Beta 2.22.18.17 für Android-Handys verfügbar sein - allerdings nur für ausgewählte Tester. Wann es an alle ausgerollt wird, ist nicht bekannt.