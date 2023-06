WhatsApp führt neue Funktion ein – sie soll vor Abzocke schützen

Von: Kai Hartwig

Teilen

WhatsApp bietet mal wieder eine neue Funktion. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Klingelt das Smartphone und zeigt eine unbekannte Nummer im Display an, steckt oft nichts Gutes dahinter. WhatsApp will Abhilfe schaffen.

München – Eine solche Situation hat wohl schon jeder irgendwann erlebt: Das Smartphone klingelt, auf dem Display erscheint „Unbekannte Nummer ruft an“. Viele stellen sich dann vermutlich die Frage: „Soll ich rangehen oder lieber nicht?“ Schließlich können auch unerlaubte Werbung oder gar Abzockanrufe durch Kriminelle hinter dem unbekannten Anrufer lauern. WhatsApp bekommt deshalb ab sofort eine neue Funktion.

Neue WhatsApp-Funktion: „Anrufe von Unbekannt stummschalten“ soll vor Abzocke schützen

In einer offiziellen Mitteilung versprach der populäre Messengerdienst seinen Nutzern, dass sie künftig eine bessere Kontrolle über potenziell unerwünschte oder gefährliche Anrufe Fremder haben werden. Abhilfe gegen nervige und teils kriminelle Anrufer soll eine neue Funktion schaffen. Der Mitteilung des Unternehmens nach lässt sich in den Einstellungen unter dem Menüpunkt „Datenschutz“ eine neue Option aktivieren: Sie lautet „Anrufe von Unbekannt stummschalten“.

Stellt man die neue „Datenschutz“-Funktion bei WhatsApp an, kommen nur noch bekannte Nummern durch. Der Messenger unterdrückt bei angestellter Option „Anrufe von Unbekannt stummschalten“ den Klingelton aller Anrufe, deren Nummer nicht auch im Telefonbuch des Smartphones steht.

WhatsApp bietet die neue Funktion „Anrufe von Unbekannt stummschalten“ an. Man kann sie im Menüpunkt „Datenschutz“ einstellen. © Montage: Screenshot/WhatsApp/IPPEN.MEDIA

So sollen WhatsApp-Nutzer auch vor Scams & Co geschützt werden. Die neue Funktion bietet auch Schutz vor illegalen Werbeanrufen (sogenannte Cold Calls) oder vor Schockanrufen (Scam Calls) von Betrügern. In letzterem Fall wird von Kriminellen versucht, mithilfe des Überraschungseffekts und einer frei erfundenen Geschichte den Angerufenen unter Zeit- und Handlungsdruck zu setzen – und so Geld abzuzocken.

Weitere Neuerung bei WhatsApp: „Datenschutz-Check“ soll Sicherheit verbessern

Ab und an kommen aber auch Anrufe nur scheinbar von Anschlüssen, die nichts Gutes im Sinn haben. Daher zeigt WhatsApp weiterhin auch die verdächtigen Anrufe in seiner Anrufliste an. So können alle Nutzer auch nachträglich reagieren, falls sich im Nachhinein doch noch herausstellt, dass es sich um den Anruf einer vertrauenswürdigen Person gehandelt hat.

WhatsApp will seinen Nutzerinnen und Nutzern mit dem Datenschutz-Check mehr Sicherheit bieten. © Screenshot/WhatsApp/IPPEN.MEDIA

Neben der neuen Funktion „Anrufe von Unbekannt stummschalten“ gibt es in den WhatsApp-Einstellungen unter „Datenschutz“ eine weitere Neuerung. Ein sogenannter „Datenschutz-Check“, den man ganz oben und grün hervorgehoben auf der Seite sieht, führt Nutzer des Messengers durch die verschiedenen Sicherheitsoptionen von WhatsApp. (kh)