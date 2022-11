Neue WhatsApp-Funktion bringt Ordnung ins Gruppen-Chaos

Teilen

Der Messenger WhatsApp führt eine „Community“-Funktion ein. Dadurch können Personen, die zusammen in ihren mehreren Gruppen sind, diese besser ordnen.

München - Heutzutage nutzt wohl fast jeder, der ein Smartphone hat, WhatsApp zum Verschicken von Nachrichten. Während man zwar mit seinen besten Freunden oder engsten Verwandten regelmäßig schreibt, ist die Aktivität in so manchen Gruppen eher gering. Bei anderen Gruppen fragt man sich ohnehin, warum sie eigentlich erstellt worden sind, da doch in einer weiteren Gruppe nahezu die gleichen Mitglieder drin sind. Durch eine neue Funktion gibt WhatsApp seinen Nutzern nun die Chance, mehr Ordnung in das Gruppen-Wirrwarr zu bringen.

WhatsApp: Neue Community-Funktion soll den Nutzern in den nächsten Monaten zur Verfügung gestellt werden

Wie der Messenger am Donnerstag (3. November) mitteilt, werden in naher Zukunft sogenannte Communitys eingeführt. „Communitys wie Nachbarschaften, Eltern an einer Schule und Firmen können jetzt mehrere Gruppen an einem Ort zusammenbringen, um Gruppenunterhaltungen auf WhatsApp zu organisieren“, lässt der Messenger dazu verlauten. Das Update solle in den nächsten Monaten jedem Nutzer zur Verfügung stehen.

Durch ein neues Update will WhatsApp die Organisation von Gruppen vereinfachen. © Imago

WhatsApp: Gruppen mit gleichen Personen können durch die Community-Funktion organisiert werden

Dazu werde es in der App einen neuen Reiter geben, über den Nutzer dann entweder eine neue Community erstellen oder einer bereits bestehenden Gruppen hinzufügen können. Die Neuerung ist also in erster Linie dafür gedacht, dass sich ein Personenkreis, der in mehreren verschiedenen Gruppen ist, besser organisieren kann. So können Freunde beispielsweise mehrere Gruppen zu verschiedenen Themen machen, diese aber alle an einem Ort finden.

Zwischen den unterschiedlichen Gruppen in einer Community kann der Nutzer einfach hin und her wechseln. Admins können darüber hinaus wichtige Updates an alle Mitglieder der Community schicken.

Im Sommer 2022 führte der Messenger bereits ein Update ein, durch das Nutzer sich und ihre Aktivitäten völlig unsichtbar für andere machen können. Vor Kurzem machten zudem Gerüchte die Runde, dass WhatsApp künftig kostenpflichtige Funktionen in seine App einbauen könnte. (jg)