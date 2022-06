WhatsApp: Neue Funktion macht Bearbeiten von Nachrichten möglich

Von: Sven Schneider

Teilen

Bearbeiten von Whatsapp-Nachrichten nach dem Verschicken? Die neue Funktion scheint in Bearbeitung und könnte bald veröffentlicht werden. So geht´s.

Hamm - Wer bei WhatsApp unterwegs ist und mal eben schnell eine Nachricht abtippen möchte, der kennt das Problem: Mal eben einen falschen Buchstaben benutzt, die Autokorrektur schlägt zu - oder das falsche Emoji wurde benutzt. Wer schnell ist, kann die soeben verschickte Nachricht schnell löschen und eine neue hinterherschieben. Doch könnte bald Schluss sein.

Der Messengerdienst WhatsApp integriert nach und nach neue Funktionen. Schon seit einigen Wochen können Nutzer per Emoji direkt auf eine Nachricht reagieren. Nun arbeitet WhatsApp offenbar daran, auch Nachrichten nachträglich bearbeiten zu können, wie wa.de berichtet. So berichtet es zumindest der Twitter-Kanal WABetaInfo.

WhatsApp: Neue Funktion soll das Bearbeiten von Nachrichten möglich machen

Und das soll in wenigen Schritten möglich sein. Wie veröffentlichte Screenshots aus einer Beta-Version zeigen, müssen dazu lediglich zu bearbeitende Nachrichten per längerem drücken markiert werden. Anschließend poppt ein Fenster auf mit der Funktion „bearbeiten“ in der iOS-Version, bald erscheint das neue Betriebssystem iOS 16 für fast alle Apple-Geräte. Bei Android-Geräten müssen User zum bearbeiten auf das Bleistift-Symbol klicken.

Wann genau das nützliche Update zum Bearbeiten der Nachrichten für WhatsApp-Nutzer bereitgestellt wird, ist noch völlig offen. Schon vor fünf Jahren hatte WhatsApp an dem Feature gearbeitet, eben jenes aber schnell wieder verworfen. Klar ist: Bis zur Veröffentlichung könnte es noch einige Zeit dauern. Zumal die neue WhatsApp-Funktion noch nicht für Beta-Tester zur Verfügung steht.