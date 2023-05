WhatsApp: Bald können Nachrichten nach dem Senden bearbeitet werden

Von: Carolin Gehrmann

Beim Messenger-Dienst WhatsApp lassen sich Nachrichten künftig nach dem Senden bearbeiten, um Tippfehler zu korrigieren – allerdings mit einer zeitlichen Begrenzung.

Mountain View/Kassel – „Das Kind liegt endlich im Büro!“ Solche Nachrichten wundern in Zeiten von Autokorrektur wohl schon lange niemanden mehr. Denn fast jeder Smartphone-Nutzer weiß, was hier gemeint ist. Das Engelchen schlummert natürlich selig in seinem Bett und ist nicht mit dem Aktenkoffer losgezogen.

Vertippt man sich bei einer WhatsApp-Nachricht, dann ist das oft lustig, meistens jedoch einfach verwirrend. Aus diesem Grund kommt WhatsApp jetzt mit einer Neuerung daher, wie das Unternehmen am 22. Mai 2023 auf seiner Webseite erklärt. Für den Fall, dass man beim Schreiben unbemerkt einen Fehler gemacht hat, bietet der Messenger-Dienst jetzt eine neue Funktion: das nachträgliche Bearbeiten von Nachrichten.

Neue WhatsApp-Funktion: Bearbeiten von Nachrichten nach dem Senden

Neuerungen gibt es bei WhatsApp immer wieder, zuletzt gab es auch umfangreiche Änderungen, die den Datenschutz betrafen. Das ist vor allem auch wichtig, weil der Messenger-Dienst von Kriminellen immer wieder für betrügerische Aktivitäten genutzt wird. Die Edit-Funktion haben sich viele Verbraucher gewünscht. Trotzdem hat es lange gedauert, ehe WhatsApp sie schließlich umgesetzt hat.

Name: WhatsApp Inc. Gründungsjahr: 2009 (seit 2014 Teil des Facebook-Konzerns Meta) Funktion: Instant-Messaging-Dienst Firmensitz: Mountain View, Kalifornien (USA) Anzahl der Nutzer weltweit: > 2 Milliarden in 180 Ländern (nach eigenen Angaben)

Bearbeiten-Funktion bei WhatsApp – warum es so lange gedauert hat

Bereits im Dezember 2016 hatte das Tochterunternehmen des Facebook-Mutterkonzerns Meta angekündigt, eine solche Funktion ermöglichen zu wollen, wie das Online-Portal giga.de schreibt. Zu den Gründen für den großen Zeitraum, der dazwischen liegt, sagt das Unternehmen nichts. Möglicherweise haben auch Bedenken eine Rolle gespielt, wenn künftig jeder seine Nachrichten im Nachhinein so ändern kann, wie er möchte.

Zeitliche Grenze: WhatsApp-Nachrichten lassen sich nur 15 Minuten bearbeiten

Um dadurch entstandenen Missverständnissen vorzubeugen und der Verwirrung Einhalt zu gebieten, hat WhatsApp beim Editieren eine zeitliche Sperre eingebaut: Das nachträgliche Bearbeiten ist nur bis zu 15 Minuten nach dem Senden möglich. Die zusätzliche Kontrolle über die eigenen Nachrichten hat also Grenzen. Die Absicht dahinter ist wohl, dass die Funktion weniger leicht zweckentfremdet und dem Empfänger nicht das sprichwörtliche Wort im Mund herumgedreht werden kann.

WhatsApp führt eine Editier-Funktion für Nachrichten ein. © Muhammed Ibrahim/IMAGO

WhatsApp-Nachrichten nachträglich bearbeiten: So geht es

Andere Messenger-Dienste wie Telegram verfügen schon lange über eine Bearbeiten-Funktion. Bei WhatsApp kommt man in den entsprechenden Modus, indem man auf eine gesendete Nachricht tippt und sie gedrückt hält. Dann wählt man im angezeigten Menü „Bearbeiten“ aus und gibt den korrigierten Text ein. Die Nachricht wird dann als „bearbeitet“ angezeigt.

WhatsApp gibt auf seiner Webseite an, dass das Korrektur-Feature weltweit eingeführt werde. Man habe bereits mit der Umstellung begonnen. In den kommenden Wochen soll die Funktion dann für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar sein.