Neue Funktion: WhatsApp-Nachrichten sollen schon bald von allein verschwinden

Von: Ines Baur

Der Messenger-Dienst WhatsApp arbeitet permanent an neuen Funktionen. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

WhatsApp erfindet sich immer wieder neu. Offenbar ist eine Funktion in Arbeit, die es ermöglicht, versendete Nachrichten verschwinden zu lassen.

Mountain View – Den Messengerdienst WhatsApp nutzen die Menschen weltweit. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer des Messengers beläuft sich auf rund zwei Milliarden. Damit ist WhatsApp global der beliebteste und meist genutzte Messengerdienst sein.

WhatsApp bietet seinen Userinnen und Usern mittlerweile viel mehr an, als das Versenden einfacher Textnachrichten. Audiodateien, Links, Videos, Fotos oder Online-Artikel können via WhatsApp an einzelne Personen oder in einer Gruppe an die Mitglieder gesendet werden.

Neue WhatsApp-Funktion: Nachrichten können gesendet und danach automatisch gelöscht werden

Künftig soll das automatisierte Löschen einer gelesenen Nachricht zu den Funktionen gehören. Wie es bei dem Info-Portal WABetaInfo.com heißt, soll neben dem herkömmlichen dreieckigen „Senden“-Pfeil ein weiteres Symbol sein: Ein kleines Schoss. Wer es anklickt, könne dafür sorgen, dass eine Nachricht nur einmal gelesen werden könne. Dann verschwindet die Textnachricht aus dem Chat ohne weiteres Zutun. Ein Screenshot ist nicht machbar, heißt es laut Info-Dienst.

„Wie bei Bildern und Videos ist es auch bei Textnachrichten nicht möglich, sie weiterzuleiten oder zu kopieren.“ Da die Entwicklung der Funktion noch andauert, ist das Layout noch nicht sicher. Die einmalig angezeigten Textnachrichten sollen mit einem künftigen Update der WhatsApp-Beta für Android kommen.

WhatsApp: Neue Funktionen soll auch der Datensicherheit von Nutzerinnen und Nutzern dienen

Die neue Einweg-Nachrichten-Funktion könne sich als sehr nützlich erweisen, heißt es bei WABetaInfo. Zum Beispiel, „wenn Sie sehr wichtige Informationen weitergeben und diese aus Datenschutzgründen sofort vom Telefon des Empfängers löschen möchten.“

Nachdem WhatsApp von einem Datenklau von Millionen von Userinnen und Usern konfrontiert war, ist die Freude der Fans über neue Funktionen verständlich. Vor nicht all zu langer Zeit kündigte der Nachrichten-Dienst an, die Funktion „Message Yourself“ also „Schreibe Dir Selbst“ einzuführen.