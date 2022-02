WhatsApp führt plötzlich neues Zeitlimit ein

Von: Ines Baur

WhatsApp User und Userinnen sollen künftig ein anderes Zeitlimit zum Löschen ihrer Nachrichten erhalten (Symbolbild). © Arno Burgi/dpa

Wer in seinem persönlichen WhatsApp-Chat eine Nachricht löschen möchte, hat dafür bisher exakt eine Stunde, acht Minuten und 16 Sekunden Zeit. Das soll sich bald ändern.

Was bisher Gruppen-Admins vorbehalten war, kann künftig für alle gelten. Deutschlands beliebtester Messenger WhatsApp soll seinem Nutzerinnen und Nutzern künftig ein erweitertes Zeitfenster zum Löschen ihrer Nachrichten einräumen, berichten die Blogger von WABetaInfo.

Zeitfenster zum Löschen von Nachrichten - eine Woche statt einer Stunde?

Noch vor wenigen Monaten plante die Meta-Tochter wohl noch, das neue Zeitlimit zum Löschen von Nachrichten für alle von einer Stunde, acht Minuten und 16 Sekunden auf sieben Tage und acht Minuten zu verlängern. Das sei laut WABetaInfo aber bereits nicht mehr aktuell. Momentan sei ein anderes Limit angedacht: Zwei Tage und zwölf Stunden.

Da die Änderungen bisher nicht final sind, kann es allerdings sein, dass die Entwickler das Zeitfenster - bis es denn soweit ist - nochmals ein bisschen hin- und herschieben. Es beschränken oder verlängern. Unbekannt ist auch, mit welchem Update die angedachten Neuerungen für alle WhatsApp-Nutzer bereitstehen.

Was weiß WhatsApp über seine Nutzerinnen und Nutzer

End-to-End verschlüsselte Nachrichten für immer aus dem Netz löschen - ein schöner Gedanke. Doch was weiß der WhatsApp Messenger eigentlich über seinen Nutzerkreis? Und welche persönlichen Daten hat WhatsApp?

Genaugenommen weiß und sammelt die Meta-Tochter sämtliche zur Verfügung gestellten Informationen. Dazu gehören jene Daten, die sie in den Messenger eingegeben. Etwa persönliche Informationen wie Telefonnummer, Geburtsdatum, der Name, Status und das Profilbild. Weiter liest der Messenger dein Adressbuch aus. Lediglich Nachrichten, die Personen via WhatsApp versenden, sind für den Dienst nicht zugänglich und nicht auf den Unternehmensservern hinterlegt. Das liegt an der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die nur der sendenden und empfangenden Person gestattet, die Inhalte zu lesen.