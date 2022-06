WhatsApp: Cyberkriminelle kapern Smartphones und übernehmen Kontrolle über Nutzerkonten

Von: Stella Henrich

Teilen

Wer von WhatsApp eine Nachricht erhält, eine spezielle Nummer anzurufen, sollte mit Vorsicht reagieren. Dahinter steckt eine neue Betrugsmasche. Ein Anruf genügt, um seinen Account für immer zu verlieren.

München ‒ Ok, das kennen WhatsApp Nutzer bereits: harmlose Kettenbriefe und dubiose Gewinnspiele. Kriminelle lassen schließlich nichts unversucht, um an persönliche Daten und Geld von Menschen zu kommen. Nun haben sich Cyberverbrecher einen neuen Schwindel überlegt, mit dem sie andere hinters Licht führen wollen.

Die Cyberverbrecher versenden zunächst eine Nachricht, in der sie ihre potenziellen Opfer dazu auffordern, eine bestimmte Telefonnummer anzurufen. Reagieren die Geschädigten so, wie es die Gauner von ihnen erwarten, „dauert es nur wenige Minuten und sie sind ihr WhatsApp-Konto für immer los“, warnt Computerbild.de. Der Grund: Die Angreifer stellen der besagten Telefonnummer sogenannte GSM-Codes voran. Erkennen lassen sich die betrügerischen Rufnummern an einer Ziffernfolge, die mit einem Sternchen angegeben werden, warnt das Fachmagazin. Für Deutschland lautet die Kombination **21*, in bisherigen Fällen - vor allem in Indien - waren der Rufnummer **67* oder *405* vorangestellt.

WhatsApp: Mit Hilfe von GSM-Codes werden Anrufe weitergeleitet

GSM-Codes sind Zeichenfolgen, mit denen sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter rasch Verbindungseinstellungen ändern lassen. Bei der beschriebenen Betrugsmasche enthält die Nummer den Code zur Einrichtung einer Rufumleitung. Das heißt: Der Code sorgt dafür, dass die Anrufe des Opfers fortan an die neue Nummer weitergeleitet werden. Auch der Anruf, mit dem sich WhatsApp die Echtheit eines neuen Gerätes bestätigen lässt. Und schon ist das Konto in der Hand der Angreifer, warnt der Sicherheitsexperte Rahul Sasi bei Twitter.

Ist das WhatsApp-Konto in den Händen der Angreifer, wird es sehr schwer, sich den Account zurückzuholen - „game over for your“, so Sasi. In der Folge haben die Betrüger die Möglichkeit, in Ihrem Namen Nachrichten an Ihre Kontakte zu senden. Auf diese Weise können sie etwa um Geld bitten oder ihre manipulierte Rufnummer weiterverbreiten, um noch mehr Accounts zu kapern, warnen Sicherheitsexperten vor der neuen Betrugsmasche beim Messengerdienst.

WhatsApp: Wie können sich Nutzer schützen:

Seien Sie skeptisch vor Kontaktversuchen unbekannter Nummern.

Senden Sie niemals Informationen oder Geldüberweisungen dem neuen Messender-Kontakt.

Machen Sie das eigene Profilbild am besten nur für die eigenen Kontakte sichtbar. Das macht es Betrügern schwerer, den Kontaktversuch an das eigenen Alter anzupassen.

Veröffentlichen Sie Ihre eigene Telefonnummer NICHT in irgendeiner Form online.

Quelle: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Rahul Sasi empfiehlt, nicht achtlos unbekannte Nummer anzurufen, die Nutzer via WhatsApp zugesandt bekommen. Zwar trete diese Betrugsmasche derzeit vor allem in Indien auf, doch es sei problemlos möglich, den Trick auch in anderen Ländern anzuwenden.

WhatsApp: Zahl potenzieller Betrugsopfer steigt

Die Betrugsversuche über WhatsApp haben in den letzten Jahren immer weiter zugenommen. Der Grund liegt nahe: Mit über geschätzten zwei Milliarden Nutzern ist die zum Facebook-Mutterkonzern Meta gehörende App der verbreitetste Messenger überhaupt, alleine in Deutschland nutzen rund 60 Millionen Menschen WhatsApp täglich. Pro Tag werden etwa 60 Milliarden Nachrichten versendet. Weil auch immer mehr Menschen den Messengerdienst unbefangen nutzen, steigt die Zahl potenzieller Betrugsopfer. So warnte das LKA Schleswig-Holstein im März dieses Jahres vor einer riesigen Betrugswelle über den Messenger. Insgesamt sei den Behörden ein Schaden von über 100.000 Euro bekannt.