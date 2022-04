WhatsApp-Sprüche für Ostern 2022: Die besten Wünsche und Gedichte zum Versenden

Von: Magdalena von Zumbusch

Teilen

Ostern und die Frühlingszeit haben viele Dichter inspiriert. Was über Neuanfänge und Osterhasen so verfasst wurde, können Sie nutzen, um sich mit einer Oster-WhatsApp aufmerksam zu zeigen.

München - Ein drittes Ostern in Corona-Zeiten steht an. Auch wenn die Regeln das aktuell nicht verlangen, ist angesichts der zwar sinkenden, aber immer noch hohen Inzidenz-Zahlen wäre es vernünftig, weiter geduldig zu bleiben und in den Ostertagen nicht Besuche bei der gesamten Familie und dem sonstigen sozialen Umfeld abzuhaken.

Von sich hören lassen kann man trotzdem: Und den Bekannten- und Familienkreis unterhalten mit dem, was Literaten und Dichter (und ein Theologe) zu Ostern so von sich gegeben haben. Die Angst, mit so einem Spruch wenig spontan zu wirken, sollte man da einfach mal ablegen. Wer das nicht schafft, nimmt sich die Sprüche eben nur zur Inspiration und formuliert anschließend eine individuelle Osterbotschaft.

Ostern 2022: Die besten Sprüche zum Versenden per WhatsApp oder Telegram

Blumenduft umweht die Nasen, liebe Grüße an Dich - vom Osterhasen

Was hoppelt da im grünen Gras, mein Kind, es ist der Osterhas’! Flink versteckt er Ei um Ei, und auch für Dich ist eins dabei!

Osterglocken klingen, die Osterhasen springen, ein Osterei, das liegt im Nest: Ich wünsche Dir ein schönes Fest!

Danke fürs Ohrensteifhalten! Frohe Ostern.

Jedes Jahr zur Osterfeier klaut der Has dem Huhn die Eier, woraufhin er sie versteckt, damit das Huhn sie nicht entdeckt. So kommt‘s, dass wir in jedem Jahr die Eier suchen, is‘ doch klar!

Ostergrüße auf Dein Handy, die sind doch ganz trendy. Deshalb bin auch dabei und schicke Dir ein Osterei!

WhatsApp: Lustige Oster-Sprüche zum Versenden 2022

„Du kommst doch sonst immer mit dem Roller? Ja, aber heute ist doch Car-Freitag“ – Damit frohe Ostern euch allen!

Du bist der Farbklecks in meinem grauen Alltag! Frohe Ostern!

Ostern ist die Zeit des Schenkens und des Aneinanderdenkens, zwar kein Porsche und kein Nerz; dafür eine Botschaft mit HERZ! Frohe Ostern

Vorsicht bei Hasen! Die haben häufig eine Hoppelmoral.

Lieber frohe Ostern als ein mieser Western.

Kurze Osterbotschaften für WhatsApp, Instagram und Co

Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. (Dietrich Bonhoeffer)

Alles freut sich und hoffet, wenn der Frühling sich erneut. (Friedrich Schiller)

Wenn die Schokolade keimt, wenn nach langem Druck bei Dichterlingen, „Glockenklingen“ sich auf „Lenzes Schwingen“ endlich reimt, und der Osterhase hinten auch schon presst, dann kommt bald das Osterfest. (Joachim Ringelnatz)

Das weiß ein jeder, wer‘s auch sei, gesund und stärkend ist das Ei. (Wilhelm Busch)

Es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich. (Wilhelm Busch)

Ostern: Friede, Freude, Eiersuchen. (Karl-Heinz Karius)

Wer gerne etwas mehr versendet auf WhatsApp: Richtige Oster-Gedichte

Bei Heinrich Hoffmann von Fallerleben geht es in nachfolgendem Gedicht um einen wichtigen Teil von Ostern: Das Osterei.

Hei, juchei! Kommt herbei!

Suchen wir das Osterei!

Immerfort, hier und dort

und an jedem Ort!

Ist es noch so gut versteckt.

Endlich wird es doch entdeckt.

Hier ein Ei! Dort ein Ei!

Bald sind’s zwei und drei.

Eduard Mörike beschäftigt sich in seinem Ostergedicht „Henne oder Ei“ mit der alten Frage, was denn nun zuerst da war, Henne oder Ei: Also?

Die Gelehrten und die Pfaffen

streiten sich mit viel Geschrei,

was hat Gott zuerst erschaffen –

wohl die Henne, wohl das Ei!

Wäre das so schwer zu lösen –

erstlich ward ein Ei erdacht,

doch weil noch kein Huhn gewesen –

darum hat‘s der Has‘ gebracht!

Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.