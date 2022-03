WhatsApp-Sprüche: Die besten Geburtstags-Grüße und Videos zum Verschicken

Von: Thomas Konnerth

Teilen

Per WhatsApp werden immer wieder Geburtstags-Grüße an Freunde und Verwandte geschickt. Hier finden sie die besten Geburtstagswünsche zum Verschicken.

Glückwünsche zum Geburtstag finden oft per WhatsApp statt.

Mit originellen Grüßen für Freunde und Verwandte kann man seine Freude besser ausdrücken.

Wir haben die schönsten Geburtstagsgrüße und Videos zusammengefasst.

München - Jedes Jahr werden immer mehr Glückwünsche zum Geburtstag per WhatsApp verschickt. Damit die Nachricht persönlich wird, reicht nicht einfach nur ein „Alles Gute“. Die Freude über schöne oder ausgefallene Sprüche und Zitate ist beim Geburtstagskind oftmals deutlich größer. Ein netter Geburtstags-Gruß per Video kann sicherlich auch bei dem ein oder anderen Verwandten oder Bekannten für Freude sorgen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir haben die besten Sprüche für WhatsApp* zusammengestellt.

WhatsApp: Geburtstagsgrüße zum Verschicken an Freunde und Verwandte © Fabian Sommer/dpa

WhatsApp-Sprüche zum Geburtstag: Glückwünsche und Grüße zum Verschicken

Du musst echt was ganz Besonderes sein! Heute haben Millionen Leute Geburtstag, aber ich hab nur an Dich gedacht! Happy Birthday für Dich!

Heute will ich mit Handygrüßen deinen Jubeltag versüßen. Feier lustig und mit Freude noch im Kreise lieber Leute! Herzlichen Glückwunsch!

Ein Jährchen älter, sei nicht sauer. Du wirst nur reifer, interessanter und immer schlauer. Glückwunsch!

Zum Geburtstag viel mehr Liebe, Schokolade, mehr Zeit zum Genießen und zum Spaß haben, das wünsche ich Dir!

Möge dein heutiger Ehrentag voller wunderbarer Momente sein und Dein neues Lebensjahr voller großartiger Ideen, die Du in die Tat umsetzen kannst!

Die glücklichsten Tage des vergangen Jahres mögen die schlechtesten des künftigen sein.

Du kannst alles erreichen, stelle es dir nur vor und glaube fest an dich. Die besten Wünsche für dich.

WhatsApp-Sprüche zum Geburtstag: Lustige Sprüche zum Verschicken

Ich finde du siehst unwahrscheinlich gut aus, für dein Alter. Happy Birthday!

Je älter man wird, desto merkwürdiger werden die anderen. In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Statistiken beweisen: Wer mehr Geburtstage hat, lebt länger. Das ist doch super, oder? Alles Gute zum Geburtstag, auf das du uns noch lange erhalten bleibst.

Ich habe gehört, dass du heute Geburtstag hast. Als guter Freund habe ich natürlich dein Alter vergessen, wünsche dir aber dennoch alles Gute und viel Gesundheit.

Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen! Prost!

An deinem Geburtstag einige Worte der Weisheit: Lächle so lange du noch Zähne hast! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Die Jahre sind spurlos an dir vorbei gegangen. Nur die Wochenende sieht man dir an! Alles Liebe zum Geburtstag.

WhatsApp-Sprüche zum Geburtstag: Schöne Zitate zum Verschicken

„Willst du dir ein hübsch Leben zimmern, musst dich ums Vergangne nicht bekümmern. Das Wenigste muss dich verdrießen, musst stets die Gegenwart genießen. Besonders keinen Menschen hassen und die Zukunft Gott überlassen.“ - Johann Wolfgang Goethe

„Jede Gabe sei begrüßt, doch vor allen Dingen: Das, worum du Dich bemühst, möge Dir gelingen.“ - Wilhelm Busch

„Werde, was du noch nicht bist, bleibe, was du jetzt schon bist; in diesem Bleiben und diesem Werden liegt alles Schöne hier auf Erden.“ - Franz Grillparzer

„Nicht der Mensch hat am meisten gelebt, welcher die höchsten Jahre zählt, sondern der, welcher sein Leben am meisten empfunden hat." - Jean-Jacques Rousseau

„Was die Zeit dem Menschen an Haar entzieht, ersetzt sie ihm an Witz.“ - William Shakespeare

„Ich hatte schon immer den Verdacht, dass das Ausblasen der Kerzen auf der Geburtstagstorte ein getarnter Gesundheitstest für die Versicherung ist.“ - Katherine Hepburn

Auch am Muttertag werden gerne per WhatsApp Grüße verschickt: Die besten Glückwünsche und Grüße zum Muttertag. Dieser ist immer am zweiten Sonntag im Mai. Der Vatertag fällt jedes Jahr auf ein Datum mit Christi Himmelfahrt. Auch dafür haben wir die besten Glückwünsche zusammen gesucht.

WhatsApp Grüße: Lustige Geburtstags-Videos zum Verschicken

Silvester am 31. Dezember: Wir haben die besten Sprüche für Grüße zu Silvester und zum Neujahr rausgesucht.

Auch zum Valentinstag freuen sich die Liebste bzw. der Liebste über schöne Liebes-Grüße per WhatsApp. (tko) *merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.