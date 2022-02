Whatsapp-Sprüche zum Valentinstag: Romantische Botschaften und Wünsche zum Versenden

Von: Lukas Einkammerer

Am 14. Februar ist Valentinstag. Am Tag der Liebe bescheren Liebende in aller Welt ihre besseren Hälften mit Geschenken, romantischen Stunden und herzlichen Nachrichten bei Whatsapp und Co. © dpa/Fabian Sommer

Wer am Valentinstag den Liebsten gerne herzliche Botschaften bei Whatsapp und Co. schickt, hat auch dieses Jahr wieder eine große Auswahl an romantischen Sprüchen und Zitaten. Die besten finden Sie hier im Überblick.

München - Valentinstag steht vor der Tür. Auch dieses Jahr ist am Tag der Liebe wieder Romantik pur angesagt. Egal ob ganz persönliche Geschenke oder ein romantisches Abendessen bei Kerzenschein - der 14. Februar ist die optimale Gelegenheit, den Liebsten zu zeigen, wie gerne man sie hat. Wer dieses Jahr nicht zusammen feiern kann oder sich anstatt von Pralinen und Rosen lieber mit Worten ausdrückt, kann der besseren Hälfte auch eine romantische Botschaft per WhatsApp zukommen lassen. Dabei gibt es von poetischen Zitaten bis hin zu schnulzigen Reden die verschiedensten Möglichkeiten. Damit die Entscheidung leichter fällt, haben wir für Sie einige Highlights zusammengetragen.

Valentinstags-Botschaften auf Whatsapp und Co.: Es darf gern kitschig werden

Wie auch sonst im Leben unterscheiden sich auch bei Valentinstags-Botschaften die Geschmäcker. Die einen halten sich lieber kurz und schlicht, die anderen stehen auf Kitsch pur. Wenn Sie die Herzensdame oder den Herzensmann gerne mit großen Worten und ausdrucksstarken Metaphern bescheren, kommt ja vielleicht einer der folgenden Grüße in Frage?

„Die Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ein Geheimnis, aber jeder Moment mit dir ist ein bezauberndes Geschenk!“

„Für mich ist jeder Tag Valentinstag, denn es vergeht keine Sekunde, in der ich dich nicht meinem ganzen Herzen liebe.“

„1 Universum, 8 Planeten, 194 Länder, 809 Inseln, 7 Meere… und ich hatte das Glück, dich zu treffen.“

„Deine Augen, dein Mund, dein Körper, dein Lachen, dein Humor, deine Freundlichkeit… - ich liebe einfach alles an dir!“

„Du bist ein Schmetterling, der durch mein Leben schwebt und der Kompass, der mir den richtigen Weg weist.“

„Zwei Sterne am Himmel, die strahlen sich an, weil einer nicht ohne den anderen leben kann. Sie sagen einander „Ich liebe dich!“. Der eine bist du, der andere ich.“

„Vor dir war ich jemand. Ohne dich bin ich niemand. Mit dir zusammen bin ich alles.“

„Du bist der Sonnenstrahl, der meine Nase kitzelt und der Regenbogen, der den grauen Tag durchbricht.“

„Ich liebe dich so wie du bist, mit all deinen Stärken und Schwächen, Talenten und Fehlern. Genauso, wie Du bist, bist Du perfekt - für mich. Danke, dass auch Du mich so liebst, wie ich bin!“

„Heute habe ich im Himmel angerufen und gefragt, ob sie einen Engel vermissen, denn so jemanden wie dich kann es auf Erden nicht geben!“

„Eine Beziehung wie unsere wächst an jedem Tag. An grauen Tagen bildet sie Wurzeln und an bunten Tagen treibt sie Blüten aus. Wir sind unser eigener Garten. Alle Jahreszeiten gehören zu uns.“

„Deine Liebe trägt meine Seele viel leichter durchs Leben, als meine Beine es mit meinem Körper jemals tun könnten. Deine Anziehungskraft scheint viel stärker als die des Planeten. Du bist ein Wunder.“

Valentinstags-Botschaften auf Whatsapp und Co.: Romantische Zitate für die Liebsten

Wem die typischen Liebesgrüße zu kitschig sind, der kann sich natürlich auch bei den großen Schriftstellern und Denkern bedienen. Schließlich sind Kunst, Musik und Literatur schon seit eh und je von großen Gefühlen, Leidenschaft und Schwärmerei geprägt. Vielleicht findet eines der folgenden Zitate ja schon bald den Weg ins Herz Ihrer besseren Hälfte?

„Wenn alles untergeht, bleib ich hier, bleib bei dir, du bei mir. Wenn nichts anderes übrig bleibt, bleibt das wir.“ - Prinz Pi

Liebe besteht nicht darin, dass man einander ansieht, sondern in die gleiche Richtung blickt.“ - Antoine de Saint-Exupéry

Zufällig sieht man sich,

Man fühlt, man bleibt.

Und nach und nach

Wird man verflochten.“ - Johann Wolfgang von Goethe

Du schwebst, o Traute, überall um mich

Und, wenn in stiller Schwermut leis ich gehe,

Vergess ich alles, alles; nur nicht dich.“ - Annette von Droste-Hülshoff

„Wie ich dich liebe? Lass mich zählen wie.

Ich liebe dich so tief, so hoch, so weit,

als meine Seele blindlings reicht, wenn sie

ihr Dasein abfühlt und die Ewigkeit“ - Rainer María Rilke

Du aber bist der Hafen.

So glaube mir:

kannst ruhig schlafen,

Ich steure immer wieder her.“ - Mascha Kaléko

„Liebende schließen beim Küssen die Augen, weil sie mit dem Herzen sehen möchten.“ - Daphne du Maurier

„Wir sind sterblich, wo wir lieblos sind. Unsterblich, wo wir lieben!“ - Karl Jaspers

„Liebe ist nicht das was man erwartet zu bekommen, sondern das was man bereit ist zu geben.“ - Katharine Hepburn

„Kein steinern Bollwerk kann der Liebe wehren, und Liebe wagt, was Liebe irgend kann.“ - William Shakespeare

Sie merken bestimmt schon: Es gibt unendlich viele Wege, einer anderen Person Liebe zu schenken. Egal für was Sie sich entscheiden - sei es ein Strauß roter Rosen, ein romantischer Wochenendausflug oder ein Zitat Ihres Lieblingsdichters - am Tag der Liebe zählt nur eins: Zusammen auf Wolke Sieben schweben und dankbar sein, dass man einander hat. (le)

Auch Unternehmen sind derzeit in Valentinstags-Stimmung. Denn zum Tag der Liebe hat Aldi einen Werbespot der anderen Art mit seinen Kunden geteilt - in dem es ziemlich zweideutig zugeht.