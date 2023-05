WhatsApp-Sprüche am Vatertag 2023: Die besten Nachrichten, Grüße und Witze zum Verschicken

Von: Yannick Hanke

Am 18. Mai ist der Ehrentag für alle Väter. Wer seinem Papa eine Freude machen will, dem seien die besten WhatsApp-Grüße und -Sprüche zum Vatertag 2023 empfohlen.

München – Am 18. Mai 2023 ist wieder Vatertag, der natürlich zelebriert werden will. Dieser fällt Jahr um Jahr traditionell auf dasselbe Datum wie Christi Himmelfahrt. Bereits seit dem 4. Jahrhundert feiern Christen an eben jenem Tag den Aufstieg Jesu in den Himmel. Am 40. nach der Auferstehung Jesu zu Ostern wird der Rückkehr des Gottessohnes zum Vatertag gedacht – oder aber Väter feiern sich selbst und ziehen mit Bollerwagen und Bier durch die Gegend.

Das machen wahrlich nicht nur Männer, die mindestens ein Kind besitzen. Wer seinen „Schöpfer“ an Vatertag nicht antrifft, kann diesem zumindest via WhatsApp eine kleine Freude bereiten. Mit lustigen, schönen, herzhaften oder charmanten Sprüchen und Grüßen. Die besten WhatsApp-Sprüche zum Vatertag 2023 finden Sie hier.

Auch zum Vatertag 2023 lassen sich wieder freche, schöne, aber auch witzige WhatsApp-Sprüche verschicken.

WhatsApp-Sprüche zum Vatertag 2023: Die besten Grüße und Nachrichten für alle Väter an ihrem Ehrentag

In Zeiten digitaler Kommunikation sind WhatsApp-Sprüche zu den verschiedensten Anlässen, nicht zuletzt auch für den Muttertag 2023, unerlässlich. Schließlich besteht nicht immer die Garantie, dass Kinder ihre Eltern am Mutter- oder Vatertag auch sehen und besuchen können. Umso schöner, wenn auf Sprüche und Grüße via WhatsApp zurückgegriffen werden kann. Hier finden Sie eine Auswahl der besten WhatsApp-Sprüche zum Vatertag 2023.

Über Jahre hast du es dir verdient, den Vatertag richtig zu feiern!

Du bist der Held meiner Kindheit, das Vorbild meiner Jugend und ein Freund fürs Leben. Auf dich, Papa!

Auch wenn ich vielleicht nicht immer das beste Kind der Welt war, so warst du für mich doch immer der beste Vater der Welt. Alles Gute zum Vatertag!

Seit meiner Kindheit bist du mein großes Vorbild und ein Freund an meiner Seite. Ich könnte mir keinen besseren Vater wünschen!

Ein Vater ist ein Mensch, zu dem man aufschaut, egal wie groß man ist.

Heute ist Vatertag, also darfst du endlich alles machen, wozu du Lust hast – solange Mama es erlaubt.

Papa, ich schulde dir so viel – und freue mich sehr darüber, dass wir uns einig sind, dass ich es nicht zurückzahlen muss!

Papa, du bist nicht nur der Hammer. Du bist der ganze Werkzeugkasten. Wenn mal wieder was kaputt ist, rufe ich dich an!

Vatertag, Vatertag – für die Leber hammerhart.

Warum ist Vatertag an Christi Himmelfahrt? Weil es nach der Tour mit den Freunden ein Himmelfahrtskommando ist, wieder nach Hause zu kommen.

Danke, dass du mir zuerst die Liebe gezeigt und anschließend eine Familie geschenkt hast.

Für unser Familienglück kann ich mir keinen besseren Papa vorstellen.

WhatsApp-Sprüche zum Vatertag 2023: Freche Botschaften, Grüße und Nachrichten

Natürlich dürfen Sprüche, Botschaften, Grüße und Nachrichten im Allgemeinen, die zum Vatertag 2023 per WhatsApp verschickt werden, auch schon mal etwas deftiger und herber ausfallen. Mit einem Lächeln im Gesicht und wohl auch einem Bier in der Hand, sollte jeder Vater dafür Verständnis haben, wenn er einen dieser WhatsApp-Sprüche zum Vatertag 2023 von der Tochter oder dem Sohn geschickt bekommt.

Hallo Papa, danke für die guten Gene, durch die ich so toll aussehe.

Ich habe lange nach dem perfekten Geschenk zum Vatertag gesucht – aber du hast mich ja schon!

Papa, du bist wirklich schlau! Nimmst die Mama dir zur Frau, holst dann auch noch mich dazu, niemand ist so schlau wie du!

Heute darfst Du tun und lassen, was Du möchtest! ...wenn Mama es erlaubt. Alles Liebe zum Vatertag!

Ohne mich hättest du noch dein ganzes Werkzeug und wahrscheinlich noch alle Haare. Danke, dass ich dir beides rauben durfte!

An diesem besonderen Tag möchte ich dir zu deinem großartigen Sohn / deiner großartigen Tochter gratulieren. Alles Gute zum Vatertag!

Hey Papa, vielen Dank für die tollen Gene und mein fabelhaftes Aussehen.

Liebster Vater, freue dich – denn du hast ja mich! Denn ganz ehrlich, ohne mich – wär heut‘ kein schöner Tag für dich!

Heute kann ich endlich sagen: Danke, dass du mir immer alles erlaubt hast, was Mama vorher verboten hat.

Alles, was du machst, hat Hand und Fuß. So wie ich!

Liebende Väter erkannt man daran, dass sie Fotos statt Geld im Portemonnaie tragen.

Ein Mann merkt meistens erst dann, dass sein Vater mit vielem recht hatte, wenn er selbst einen Sohn hat, der ihm kein einziges Wort glaubt.

Die besten WhatsApp-Sprüche zum Vatertag 2023: Botschaften und Nachrichten als Zeichen der Anerkennung

Und dann gibt es auch die WhatsApp-Sprüche zum Vatertag 2023, die schlicht und einfach Anerkennung und Dankbarkeit für den eigenen Vater ausdrucken sollen. Ein kleines, aber feines, digitales Dankeschön via Messenger. Damit der jeweilige Papa weiß: Vielleicht ist das Kind am Vatertag 2023 nicht im Elternhaus zugegen. Gedacht wird an den Vater aber auf jeden Fall.

Ein Papa kann vieles ersetzen, aber niemand kann einen Papa ersetzen. Froher Vatertag!

Du bist der süßeste und liebenswerteste Vater, den es auf der Welt gibt und deshalb bin ich glücklich, dass du mein Papa bist.

Mein Vater ist wie eine Kerze für mich, die Licht in die Dunkelheit bringt.

Alles Gute zum Vatertag! Du bist der beste Papa der ganzen, großen Welt.

Ein Vater ist jemand, der plötzlich Fotos in seiner Brieftasche trägt, wo vorher sein Geld war. Alles Gute zum Vatertag!

Lieber Papa, hör’ gut zu, der beste Vati, der bist du!

Deine führende Hand wird immer auf meinen Schultern bleiben. Vielen Dank, dass du immer für mich da warst. Alles Gute zum Vatertag.

Es gibt so viele Väter auf Erden hier, doch einer ist der Beste, und der gehört mir!

Ich mache es dir oftmals schwer – doch Papa, ich mag dich wirklich sehr!

Zum Vatertag, da wünsch’ ich Dir, sieben Schnäpse und drei! Und zur Freude, und zum Trost, sagen wir heut’ alle Prost!

Die besten Zitate zum Vatertag 2023: WhatsApp-Sprüche, die auf Dichter zurückgreifen

Lange vor modernen Kommunikationsformen wie dem Smartphone und Messenger-Diensten á la WhatsApp gab es so manchen Dichter, der die Figur des Vaters in seinem Werk aufgegriffen hat. Auch deren Aussagen können natürlich als WhatsApp-Sprüche zum Vatertag 2023 verschickt werden.

Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Vätern. (Friedrich Schiller)

Des Vaters Liebe ist der Sohn und des Sohnes Liebe – ist dessen Sohn. (Aus dem Talmud)

Samstags gehört Vati mir. (Werbespruch des DGB zur Einführung der Fünftagewoche in Deutschland)

Des Vaters Selbstbeherrschung ist der beste Unterricht für seine Kinder. (Friedrich Halm)

Jede Generation lächelt über die Väter, lacht über die Großväter und bewundert die Urgroßväter. (William Somerset Maugham)

Vater werden ist nicht schwer. Vater sein dagegen sehr. (Wilhelm Busch)

Und wer weiß: Vielleicht erkennt manch ein Vater sogar den Literaten oder Dichter, der hinter dem ein oder anderen WhatsApp-Spruch zum Vatertag 2023 steckt. Trotz, oder gerade wegen Bier in der einen und Bollerwagengriff in der anderen Hand. (han)