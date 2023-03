WhatsApp-Nutzer aufgepasst - Update lässt Chats bald verschwinden

Von: Ines Baur

WhatsApp bastelt wieder an neuen Features. Diesmal soll es eine Funktion sein, die Chats verschwinden lässt.(Symbolfoto) © NurPhoto/Imago

Eine Gruppe hier, eine Gruppe da und dort noch eine Gruppe, die eigentlich keiner mehr braucht. WhatsApp plant eine neue Funktion gegen Zombie-Gruppen.

München - Im analogen Bürobetrieb heißen sie Karteileichen. Papiere und Dokumente, die obsolet oder in Vergessenheit geraten sind. So eine Art Karteileichen haben sicherlich viele auf dem Smartphone. Die Rede ist von längst abgelaufenen WhatsApp-Chat-Gruppen, die seit Wochen, Monaten oder noch länger nicht mehr genutzt werden.

WhatsApp plant offenbar neue Funktion, die Chats verschwinden lässt

Abgelaufene WhatsApp-Chat-Gruppen gründeln oft an unterster Stelle bei WhatsApp. Sie richten nichts Schlimmes an, rauben lediglich Speicherkapazität. Von alleine verschwinden WhatsApp-Chat-Gruppen nicht. Um hier „rauszukommen“ muss man sich bewusst abmelden. Das vergessen viele oder machen es nicht. Denn niemand will der oder die Erste sein, die eine Gruppe verlässt. Man könnte ja vielleicht doch noch etwas verpassen. WhatsApp scheint sich dieser Problematik nun angenommen zu haben. Ein neues Feature soll Ordnung in die Ablage bringen.

Expiring groups - das steckt hinter der neuen WhatsApp-Funktion

Wie WABetaInfo in einem neuen Blogartikel schreibt, testet WhatsApp eine neue Funktion mit dem Titel „Expiring Groups“. Frei übersetzt heißt das soviel wie „Gruppen mit Verfallsdatum“. Viele Details des neuen Features sind bislang nicht bekannt. Wie Screenshots zeigen, befindet sich bei den Optionen, eine neue Gruppe zu erstellen, auch die Variante „Expiring Groups“.

Das könnte dann folgendermaßen aussehen: Möchte man eine Gruppe für Oma Ernas 75. Geburtstag gründen, kann man bald möglicherweise einstellen, dass diese nach dem entsprechenden Datum automatisch gelöscht wird. In der Testversion der Funktion ist es auch möglich, die Gruppe eine Woche oder einen Monat bestehen zu lassen, bevor sie sich automatisch löscht.

Neue WhatsApp-Funktion - was bringt sie den Usern?

Die neue Funktion kann helfen, die Übersicht bei WhatsApp-Chats zu verbessern. Insbesondere Menschen, die viele Gruppen und viele Kontakte haben, könnten beim Ordnung halten unterstützt werden. Gleichzeitig schafft das Feature - als schöner Nebeneffekt - mehr Speicher in der App. (Ines Bauer)