Zahlreiche neue Features bei WhatsApp: Große Freude für Apple-Nutzer – kleiner Trost für Android-Nutzer

Von: Jannis Gogolin

WhatsApp bringt insgesamt drei neue Features auf den Markt. Während sich Apple-Nutzer freuen dürfen, müssen sich Android-User noch etwas gedulden.

München – Immer wieder beglückt der Messenger-Dienst WhatsApp seine User mit neuen Funktionen. Erst im Dezember letzten Jahres veröffentlichte der US-Konzern Meta, Inhaber von WhatsApp seit 2014, das skurrile sowie nützliche Feature „Message Yourself“, ein separater Chat, indem Nutzer Nachrichten an sich selbst schreiben können. Jetzt, nur wenige Wochen später, gibt es ein neues Update mit diversen Neuerungen. Doch zwischen dem neuen WhatsApp für Android und Apple‘s iOS gibt es merkliche Unterschiede.

Zahlreiche neue Features bei WhatsApp: Große Freude für Apple-Nutzer – kleiner Trost für Android

Ein Feature, das mit dem neuen Update die Welt erblickt, ist eine Erweiterung der Suchfunktion, wie wabetainfo.com, ein Blog über den Messenger WhatsApp und dessen Updates, berichtet. Mit dem neuen Patch 23.1.75 können User nun nicht mehr nur nach Textinhalten suchen, sondern auch nach einem bestimmten Datum. Diese Funktion stehe bisher jedoch nur Nutzern der Apple-Produktpalette zur Verfügung. Ebenso ein weiteres komfortables Feature.

Exklusiv für Apple: Neues WhatsApp-Feature vereinfacht das Teilen von Fotos und Dateien

Die zweite Neuheit für iOS besteht in einem vereinfachten Teilen von Bildern oder Dateien aus anderen Apps wie Safari oder Fotos über den Chat per „Drag-and-Drop“. Diese Methode funktioniert ähnlich wie das Verschieben von Ordnern auf dem Desktop eines PCs. Dabei wird die betreffende Datei mit gehaltenem Mauszeiger vom alten an den neuen Ort verschoben. Im Falle von WhatsApp eben mit dem Finger in den Chat. Eingeführt hatte Apple die Funktion 2017 für iPads und weitete sie auf deren Smartphones aus.

Kleiner Trost für Android: Künftiges Update soll neues Bild-Feature bringen

Zwar gehen Android-Nutzer nicht gänzlich leer aus. Einige haben bereits jetzt Zugriff auf eine Kontrolle der Fotoqualität beim Versenden. Allerdings muss sich die breite Masse noch etwas gedulden – die Funktion befinde sich noch in der Entwicklung und wurde in der Beta-Version 2.23.2.11 nur bestimmten Nutzern zur Verfügung gestellt. Mit dieser Funktion sollen die Nutzer laut wabetainfo.com künftig vor dem Versenden die Bildqualität zwischen „automatisch“, „beste Qualität“ oder „Daten sparen“ auswählen können.

Derweil sollten WhatsApp-Nutzer einen guten Blick auf das Alter ihres Smartphones werfen. Denn kürzlich gab das Unternehmen bekannt, einige Geräte der Hersteller Samsung, LG, Apple, Huawei, ZTE, HTC, Sony, Wiko, Lenovo und Faea nicht mehr zu unterstützen. Eine andere Nachricht sorgte jedoch für deutlich mehr Aufsehen. Über sogenannte Proxy-Server und verschlüsselte Nachrichten will das US-Unternehmen nun die weltweite Informationsfreiheit stärken.