WhatsApp Update bringt Neuerungen: Emojis, Datenfreigabe und Gruppengröße

Von: Stella Henrich

Teilen

Auf drei Neuerungen können sich WhatsApp-Nutzer jetzt freuen. So gibt es nun etwa Emoji-Reaktionen.

München ‒ WhatsApp bringt ein Update mit drei praktischen Neuerungen raus. Die größte stellt dabei die Datenfreigabe dar. Ab nun können die Nutzer des Messanger-Dienstes Anhänge mit bis zu zwei GB versenden. Bislang ging dies mit einer maximalen Größe von 100 MB. Das dürfte vor allem diejenigen freuen, die Spielfilme in HD-Qualität versenden wollen oder große Fotosammlungen. Alles kein Problem mehr. Eine Anzeige informiert über die jeweilige Dauer des Transfers.

Für Freude bei vielen Nutzern dürfte auch die Einbringung von Emoji-Reaktionen sein. Anstatt mit einem Text auf eine Nachricht zu antworten, kann nun schnell und einfach mit einem Emoji reagiert werden. „Reaktionen machen Spaß, sind schnell und reduzieren die Überlastung in Gruppen. Wir werden sie weiter verbessern und in Zukunft eine noch breitere Palette von Ausdrücken hinzufügen“, versprechen die WhatsApp-Entwickler in einer Stellungnahme zur Neuerung. Bei WhatsApp war es in Gruppenchats bislang nicht möglich, mit einem Emoji direkt auf eine Nachricht zu reagieren.

WhatsApp-Neuerungen: Sechs Emojis stehen zur Verfügung

Bislang stehen sechs Reaktionsoptionen zur Verfügung. Ein Daumen nach oben, ein Herz, ein lachender, ein überraschter und ein weinender Emoji sowie zwei gefaltete Hände. In den kommenden Wochen sollen noch weitere Emojis dazu kommen.

Sechs Emojis stehen den Nutzern als Reaktionsoptionen bei WhatsApp nun zur Verfügung. Weitere sollen noch dazukommen. © Screenshot Facebook

Um auf eine Nachricht mit einem Emoji zu reagieren, muss man die betroffene Nachricht etwas länger gedrückt halten und kann sie damit markieren. Daraufhin erscheint ein Reiter mit der Emoji-Auswahl. Durch Antippen lässt sich der gewünschte auswählen. Die gesendete Reaktion erscheint daraufhin unterhalb der jeweiligen Nachricht.

WhatsApp-Neuerungen: Gruppengröße verdoppelt sich auf 512 Personen

Eine weitere Änderung für Gruppenchats gibt es noch zusätzlich: Es können nun bis zu 512 Personen in einer Gruppe sein. Das entspricht einer Verdopplung der bisherigen maximalen Gruppengröße von 256 Teilnehmern.

Nutzer, die in den Genuss der Neuerungen kommen wollen, sollten das automatische Update auf dem Smartphone aktivieren. Bei Android-Geräten geht das im Play-Store unter Einstellungen, Netzwerkeinstellungen und dann „Apps automatisch aktualisieren“. Besitzer eines iPhones öffnen den App-Store, tippen auf Account und danach auf Updates. Über dem Button neben der App „aktualisieren“ klicken. Grundsätzlich empfiehlt es sich, automatische Updates zu aktivieren. So erhalten Nutzer stets die wichtigsten Aktualisierungen, ohne diese jedesmal manuell installieren zu müssen.

Auf die Ankündigung von Mark Zuckerberg weitere Emojis bei WhatsApp einführen zu wollen, dürften sich die Nutzer jetzt schon freuen. Immer wieder sorgen die kleinen Chat-Symbole für Diskussionen unter den Nutzern.