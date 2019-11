Das sie keine einzige meiner Fragen beantwortet haben geh ich davon aus das ihr Wissen sehr begrenzt zu sein scheint. Second Level würde ich mal tippen. Anders ist ihr Durcheinanderwerfen von verschiedene Themenbereichen der IT nicht zu erklären. Ich gebe Ihnen aber den dringenden Rat sich mal weiter zu bilden in diesem Bereich. Besonders was das Thema Virtualisierung angeht. Was mir aber am meisten auf dem Herzen liegt ist die das Thema "Bashing" gegen FB/Whatapp. Sie haben wohl nicht verstanden um was es mir dabei geht. Vielleicht sollte sie nochmal lesen was ich dazu geschrieben habe, dann fällt ihnen vielleicht auf das ich gegen diese Plattformen selbst gar nichts geschrieben habe. In diesem Sinne einen schönen Tag.