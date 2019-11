„Unwiderruflich“: WhatsApp schmeißt User raus - obwohl sie nichts Falsches gemacht haben

In der reinen Theorie haben sie recht. In der Praxis sieht das aber ganz anders aus. Um bei ihrem Beispiel zu bleiben: Sie werden nie Hunderte von Millionen Menschen in ihren 4 Wänden haben. Diese Plattformen haben einen gewaltigen sozialen Einfluss auf das Leben der Menschen und ein Sperrung kommt einer Gesellschaftlichen Ausgrenzung gleich. In Deutschland hat der Gesetzgeber sogar die Entscheidung was erlaubt und nicht erlaubt ist in die Hände von Privatunternehmen gelegt. Man kann also sehr wohl steuern was gesagt werden darf oder nicht. Das es nicht funktioniert zeigen die Tausende von klagen die gegen Sperrungen bei FB laufen. Fast immer verliert der Konzern.