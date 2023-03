Whatsapp verbessert Texteditor – was User jetzt erwartet

Von: Tobias Becker

Whatsapp will den Texteditor erneuern © picture alliance/dpa/Fabian Sommer

Whatsapp arbeitet an einer Verbesserung des Texteditors für Fotos und Videos. Lesen Sie hier, was der Messenger-Riese daran ändern will:

Nutzer von Whatsapp dürfen sich auf eine neue Funktion oder vielmehr eine Überarbeitung eines bekannten Tools freuen: Der Texteditor soll verbessert werden. Daran arbeitet der Messenger-Riese derzeit. Doch wie sehen die Neuerungen aus?

echo24.de verrät, was Whatsapp am Texteditor ändern will.

Knapp zwei Milliarden User hat Whatsapp weltweit und bietet diesen immer wieder neue Funktionen und Updates an. Dabei geht es nicht immer um komplett neue Features, sondern auch um hilfreiche Verbesserungen. (tobi)