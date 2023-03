Wie bei Edeka und Rewe: Aldi tauscht Kühltheken aus – so sehen sie aus

Von: Robin Dittrich

Der Discounter Aldi baut seine Kühltheken aus. Die sollen bald so aussehen, wie bei Edeka und Rewe. Was steckt hinter dem großen Umbau?

Berlin – Die meisten Verbraucher kennen die klassischen Kühlregale beim Discounter Aldi. Um die Auflagen der Science Based Targets Initiative (SBTI) zu erfüllen, der Aldi 2020 beigetreten war, werden die Kühlregale jetzt umgebaut. Kunden werden einige Änderungen bemerken.

Aldi baut Kühltheken um – das steckt hinter dem Umbau

Aldi-Kunden müssen sich zukünftig auf eine neue Optik am Kühlregal einstellen. Ab April 2023 werden die Kühlregale mit Türen ausgestattet – zunächst nur in Filialen von Aldi Süd. Der Discounter schreibt selbst, dass die Umstellung Teil des neuen Filialdesigns ist. In den Filialen werden erst einmal nur die Bereiche mit Frischfleisch mit Türen ausgestattet. In neu gebauten Aldis werden sie vor dem gesamten Kühlbereich gebaut. Zusätzlich gibt es die Türen dann also auch bei Milchprodukten, Käse, Wurst und Fisch.

Der Kühlbereich bei Aldi Süd soll im April 2023 komplett umgebaut werden – das ist der Grund. © ©ALDI SÜD

Aldi Süd gibt an, die Umbauarbeiten in ihren Filialen im Zuge der Klimaziele gestartet zu haben. Im Jahr 2020 trat der Discounter der Science Based Targets Initiative bei. Damit schloss sich Aldi dem Ziel des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015 an. Die Regierungen der Welt verpflichteten sich dazu, den globalen Temperaturanstieg auf unter zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau einzudämmen. Die Erderwärmung sollte so auf maximal 1,5 Grad begrenzt werden. Ein Unterfangen, das viele bereits als gescheitert ansehen.

Aldi Süd will mit Umbau die Klimaschutzziele erreichen

Aldi will trotzdem weiter an den gesetzten Zielen arbeiten: „Bereits heute werden zur Kühlung der Lebensmittel in den Filialen rund 90 % der Kältetechnik mit natürlichem Kältemittel betrieben. Die Ergänzung der Kühlstrecke um Türen ist ein wichtiger Beitrag, um den Energieverbrauch in unseren Filialen weiter zu senken“, sagte Julia Adou, Director Corporate Responsibility von Aldi Süd. Auch die Energiegewinnung soll beim Discounter nach und nach immer grüner werden.

Umgestellt wurde nach eigenen Angaben schon zu 100 Prozent auf Grünstrom. Das liegt vor allem an der Vielzahl von Photovoltaikanlagen, dessen Strom zum größten Teil selbst genutzt wird. Deutschlandweit sollen auch abseits von Aldi immer mehr großflächige Phoitovoltaikanlagen gebaut werden. Der Discounter Aldi bietet seit kurzem sogar einen Lieferservice an, der bis vor die Haustür von Kunden fährt.