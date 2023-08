Wie gut sind feste Shampoos und Haarseifen? Wo der Unterschied liegt

Von: Deborah Baran

Feste Shampoos und Haarseifen sind nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch deutlich kosteneffektiver als ihr flüssiges Pendant. Doch wie gut sind sie wirklich und was ist der Unterschied?

In die langen Shampoo-Regale haben sich in den letzten Jahre immer mehr feste Shampoostücke eingeschlichen – oder sind es doch Haarseifen? Auf den ersten Blick scheint es das Gleiche zu sein, aber blickt man genauer hin, fallen einige gravierende Unterschiede auf. Was beide Produkte versprechen und was sie halten können, und was Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Varianten sind, erklärt, HEIDELBERG24.

Was ist der Unterschied zwischen festen Shampoos und Haarseifen?

Feste Shampoos und Haarseifen sind nicht das Gleiche! Obwohl sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen und sich beide den großen Vorteil der umweltfreundlichen Verpackung teilen, bestehen große Unterschiede zwischen festen Shampoos und Haarseifen. Diese liegen hauptsächlich in den Inhaltsstoffen und der Produktion.

Festes Shampoo ist ursprünglich flüssiges Shampoo, dem das Wasser entzogen wurde. Haarseifen hingegen bestehen – wie klassische Seifen – aus einer Mischung aus gesiedetem Fett und Lauge und sind somit natürlicher. Haarseifen haben einen basischen pH-Wert, während feste Shampoos eher sauer sind.

Wie verwende ich feste Shampoos und Haarseifen?

Festes Shampoo ist etwas einfacher in der Handhabung als Haarseifen. Sie können das feste Shampoostück einfach aufschäumen, in die Haare einmassieren und gründlich auswaschen. Haarseifen funktionieren ebenso – doch müssen Sie, um sprödes, glanzloses Haar zu vermeiden, anschließend eine saure Spülung verwenden.

Es ist also ein Zusatzschritt erforderlich. Die sauere Spülung können Sie kaufen, aber auch ganz einfach selbst machen. Hierfür mischen Sie einen Liter Wasser mit zwei Esslöffeln Apfel- oder Kräuteressig und geben es über Ihre Haare. Das müssen Sie nicht nochmal ausspülen – der Essiggeruch verfliegt schnell.

Was muss ich bei festem Shampoo und Haarseife beachten?

Ob Sie festes Shampoo oder Haarseifen besser vertragen oder lieber verwenden, sollten Sie ausprobieren. Jedoch ist zu beachten, dass feste Shampoos die gleichen synthetischen Tenside wie flüssige Shampoos enthalten – nur in Pulverform. Achten Sie zudem darauf, die Produkte trocken zu lagern, damit sie länger halten.

Beide Varianten werden möglicherweise auch einige Zeit der Eingewöhnung brauchen. Bis sich Ihr Haar an die neue Reinigungsart gewöhnt hat, kann es sein, dass es schneller fettig oder strähnig wird. Dann helfen jedoch Hüte und Mützen bis zur nächsten Haarwäsche.

Was sind die Vorteile von Haarseife?

Haarseifen sind gegenüber festem Shampoo in ihrer Zusammensetzung natürlicher und somit noch umweltfreundlicher als feste Shampoos. Achten Sie nur darauf, dass sie keine synthetischen Duftstoffe enthalten, da diese schlecht biologisch abbaubar sind.

Haarseife macht die Haare griffiger als feste Shampoos. Das heißt, dass Haarseife sich besonders für Menschen mit feinem und dünnem Haar eignet. Die saure Spülung aus dem Wasser-Essig-Gemisch ist zusätzlich ein natürliches Hilfsmittel gegen Schuppen. Die Seife kann ohne Probleme auch für die Körperreinigung benutzt werden. Haben Sie krauses Haar, helfen Tricks gegen Frizz – damit Ihre Locken wieder glänzen.

Was sind die Vorteile von festem Shampoo?

Der große Vorteil von festen Shampoos ist – neben der Umweltfreundlichkeit und Kosteneffektivität – ihre einfache Handhabung. Auch zum Transport und Reisen ist festes Shampoo handlicher als flüssiges, und kann sogar ohne Bedenken ins Handgepäck gesteckt werden.

Zudem ist die Umgewöhnungsphase von flüssigem Shampoo zu festem Shampoo kürzer als die zur Haarseife, da die Produkte sich in ihrer Zusammensetzung stärker ähneln. Und eine zweite Spülung ist nicht nötig, da der pH-Wert des synthetischen Produktes abgestimmt werden kann.

Wie sinnvoll ist festes Shampoo?

Da feste Shampoos auf die umweltschädlichen Plastikverpackungen herkömmlicher Shampoos verzichten, sind sie in Bezug auf nachhaltigen Konsum in jeder Hinsicht sinnvoll. Zudem werden keine Silikone, umweltschädliche synthetische Polymere oder umstrittene Parabene in den Produkten verwendet.

Festes Shampoo lässt sich für jeden Haartyp verwenden. Welche feste Shampoos und Haarseifen für welche Haare am besten geeignet sind, sollten Sie am besten einfach ausprobieren. Es gibt viele verschiedene Produkte und Möglichkeiten, wie Sie mit Shampoos Ihre Haare richtig pflegen.

Feste Shampoos und Haarseifen für welche Haare

Für feine und dünne Haare sind Haarseifen geeignet, da sie diese griffiger machen. Allerdings sind diese auch fetthaltiger. Neigt man also ohnehin zu fettigem Haar, sind feste Shampoos empfehlenswerter. Haarseife ist nicht für chemisch behandeltes Haar geeignet. Feste Shampoos kann man jedoch auch für blondiertes oder dauergewelltes Haar verwenden.

Auch trocknen Haarseifen die Haut weniger aus, also sind sie gut für Menschen, die besonders anfällig für Schuppen oder juckende, trockene (Kopf-)haut sind. Auch die zu Haarseifen empfohlene Spülung aus Wasser und Apfel- oder Kräuteressig, beziehungsweise etwas Zitronensäure hilft diesbezüglich. Um Ihr Haar zum glänzen zu bringen sind Haarmasken nützlich, die Sie ganz einfach selbst herstellen können. (db)