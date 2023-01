Wie hoch ist der Eigenanteil bei den Pflegekosten im Heim?

Von: Johannes Nuß

Seit dem die Pflegeheime in Deutschland ihren Mitarbeitern ein Tarif-Gehalt zahlen müssen, steigt der Eigenanteil bei Pflegekosten im Heim um bis zu 700 Euro.

Hamburg – Wer in Deutschland in ein Pflegeheim kommt, der kann in der Regel auf die Pflegeversicherung bauen. Doch, die deckt nicht alle Kosten, die auch wirklich anfallen, sodass ein Eigenanteil anfällt, der bezahlt werden muss. Und der Eigenanteil wird immer mehr, denn seit September 2022 müssen in Deutschland die Pflegekräfte in Pflegeheimen nach Tarif bezahlt werden, wenn sie zuvor nicht schon ein Tarifgehalt bezogen hatten. Das führt aktuell dazu, dass der Eigenanteil für Betroffene steigt – um bis zu 700 Euro, sodass einige schon nicht mehr wissen, wie sie ein Pflegeheim bezahlen sollen, wenn sie einmal betroffen sind.

Wie hoch ist der Eigenanteil bei den Pflegekosten im Heim? Pflege im Saarland am teuersten

Mit der Bezahlung nach Tarif sollen die Pflegeberufe in Deutschland attraktiver werden, da mit einem akuten Mangel an Personal zu kämpfen ist – sowohl in Krankenhäusern als auch in Pflegeheimen. Doch damit gehen eben auch höhere Kosten für die Betroffenen einher, wie 24hamburg.de berichtet. Hinzu kommen derzeit auch die enorm hohen Kosten für Energie – und das trotz Gas- und Strompreisbremse.

Die Steigerung der Pflegekosten ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bundesweit müssen Pflegebedürftige im Schnitt 2411 Euro pro Monat aus eigener Tasche zuzahlen – 278 Euro mehr als Anfang 2022. Mit monatlich 2782 Euro am teuersten ist es den Angaben zufolge im Saarland, mit 1823 Euro am günstigsten in Sachsen-Anhalt. Der Eigenanteil in Sachsen betrug im November 2021 1800 Euro, inzwischen aber schon 2460 Euro, was ein Wachstum um rund 37 Prozent bedeutet, berichtet dazu Check24.

Wie hoch ist der Eigenanteil bei den Pflegekosten im Heim? Kosten in Niedersachsen steigen um 381 Euro

Auch ist für Pflegebedürftige in Niedersachsen und Bremen der Eigenanteil deutlich gestiegen – wenn auch ein wenig moderater als in anderen Bundesländern. Zum 1. Januar waren im ersten Jahr im Heim im Landesdurchschnitt in Niedersachsen 2193 Euro pro Monat aus eigener Tasche fällig, wie eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) ergab. Das waren 381 Euro mehr als am 1. Januar 2022. In Bremen waren es 2251 Euro und damit 136 mehr als ein Jahr zuvor.

Wenn man sich die monatlichen Beiträge für seine Pflege allerdings nicht leisten kann – etwa weil der Eigenanteil so hoch ist, dass er nicht mehr finanzierbar ist – hat man die Möglichkeit, staatliche Unterstützung zu beantragen. Aber wer die Hilfe bekommen will, darf nur ein bestimmtes Vermögen oder Einkommen haben. Die Freigrenzen dafür sind zu Beginn des Jahres stark gestiegen.

Eigenanteil im Pflegeheim kann durch höhere Vermögensfreigrenzen gemindert werden

Die Freigrenze für das Vermögen liegt nun bei 10.000 Euro pro Person – damit ist sie um 5000 Euro gestiegen. Das bedeutet, wer auf seinem Konto oder in bar nicht mehr als 10.000 Euro hat, kann die Hilfe zur Pflege bekommen. Für Ehepaare liegt der Vermögensfreibetrag bei 20.000 Euro. Für jedes Kind, das die Eltern noch finanzieren, kommt ein Freibetrag von 500 Euro hinzu. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es noch weiteres Schonvermögen. Dazu kann unter Umständen eine Immobilie zählen.

Die Pflegeversicherung ist keine Vollkaskoversicherung, man muss also stets einen Eigenanteil leisten. Wenn das Einkommen beziehungsweise die Rente dafür aber nicht ausreicht, kann man beim Sozialamt die Unterstützung zur Pflege beantragen. Wichtig ist, die staatliche Unterstützung zügig anzugehen, wenn die Situation eintritt, dass ein Familienangehöriger Pflege braucht. Denn auch wenn die Bearbeitung unter Umständen länger dauern sollte, zählt für die Auszahlung der Hilfe der Zeitpunkt, wann man den Antrag gestellt hat.

Eigenanteil in Pflegeheim steigt: Einkommensgrenze ist abhängig von den Regelbedarfsstufen

Bei der Berechnung wird unterschieden zwischen allein stehenden und verheirateten Personen. Alleinstehende müssen ihr gesamtes Einkommen für die Kosten des Pflegeheims einsetzen – bis auf ein Taschengeld für eigene Ausgaben in Höhe von etwa 135 Euro. Deckt die Rente die Kosten nicht vollständig ab, können sie unter bestimmten Voraussetzungen die Hilfe bekommen.

Zieht nur ein Ehepartner ins Pflegeheim, übernimmt das Sozialamt den Teil der Kosten, der über der Einkommensgrenze liegt. Die Einkommensgrenze ist dann abhängig von den sogenannten Regelbedarfsstufen, die ebenfalls erhöht wurden.

Übrigens: Wohngeld können bundesweit auch Bewohner im Pflegeheim beantragen. Betroffene sollten sich nicht scheuen, sich dazu beraten zu lassen. (mit Material der dpa)