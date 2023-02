Wie lange man Zeit hat, die GEZ zu bezahlen

Von: Anika Zuschke

Die GEZ-Gebühren sind für die allermeisten Verbraucher in Deutschland in regelmäßigen Abständen verpflichtend zu zahlen. Wie lange Sie dafür Zeit haben.

Köln – Fast alle Haushalte in Deutschland müssen für den Rundfunkbeitrag in Höhe von 18,36 Euro im Monat aufkommen – auch wenn sie keinen Fernseher und kein Radio zu Hause stehen haben. Ausnahmen gelten dabei nur unter gewissen Umständen für Rentner, die sich von der GEZ befreien lassen können und für bestimmte Personengruppen, die einen ermäßigten Rundfunkbeitrag zahlen müssen. Für die allermeisten anderen Verbraucher in Deutschland ist die Abgabe der (ehemaligen) GEZ-Gebühr jedoch verpflichtend. Was es bei der Zahlung zu beachten gibt und wie lange man dafür Zeit hat, berichtet 24hamburg.de.

Gemeinschaftseinrichtung: ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice Gründung: 1973 Gründer: ARD Sitz: Köln

GEZ pro Haushalt bezahlen: Rundfunkbeitrag ist 2023 unaufgefordert zu zahlen

Wie der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice auf seiner Website bestätigt, ist der Rundfunkbeitrag für jeden Haushalt nicht nur verpflichtend, sondern auch unaufgefordert zu zahlen. Es steht demnach nicht in der Verantwortung der GEZ, eine gesonderte Zahlungserinnerung an Sie zu verschicken – sondern Sie müssen selbst ein Auge auf Ihre ausstehenden Gebühren haben. Das gilt vor allem dann, wenn Sie sich bei der Zahlungsweise für eine SEPA-Lastschrift entschieden haben. Wenn Sie per Überweisung zahlen, informiert Sie der Beitrags­service hingegen schrift­lich über Höhe und Fällig­keit des zu zahlenden Betrags.

Warum spricht man immer noch von GEZ-Gebühren? Mit der Umstellung der Rundfunkfinanzierung vom bisherigen Gebühren- auf das neue Beitragsmodell zum 1. Januar 2013 wurde die GEZ (Gebühreneinzugszentrale) in „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ umbenannt. Eigentlich sollte der Rundfunkbeitrag deswegen nicht mehr als GEZ-Gebühr bezeichnet werden. Da die Alternative aber deutlich bürokratischer klingt und weniger schnell über die Lippen geht, wird im Volksmund immer noch die Bezeichnung GEZ verwendet.

Änderungen zum 1. Januar 2023: Wohin muss ich GEZ überweisen?

Zahlen können Sie den Rundfunkbeitrag also entweder per Überweisung oder anhand des SEPA-Lastschriftverfahrens, berichtet 24.hamburg.de. Der Vorteil von SEPA ist dabei, dass Sie sich nach der Teilnahme an dem Verfahren nicht mehr um die einzelnen Zahlungen kümmern müssen. Die Überweisung an den Beitragsservice erfolgt automatisch – auf diese Weise können Sie keine ausstehenden Beträge vergessen.



Wer den Rundfunkbeitrag selbst überweist, sollte seit dem 1. Januar 2023 derweil gut aufpassen: Denn mit dem Jahreswechsel haben sich die Bankverbindungen vom NDR und RBB geändert. Betroffene im Norden Deutschlands sollten deswegen unbedingt die IBAN überprüfen, die auf dem GEZ-Bescheid angegeben ist – und diese bei ihrer Überweisung gegebenenfalls anpassen. Doch was passiert, wenn man sich bei der GEZ zu spät angemeldet hat?

Rundfunkbeitrag 2023: Wann muss ich GEZ-Gebühren bezahlen?

Genauso wie bei der Zahlungsart können Sie sich auch in Bezug auf den Zahlungsrhythmus unter mehreren Optionen eine aussuchen. Wählen Sie zwischen:

der gesetzlichen Zahlungs­weise in der Mitte von drei Monaten (55,08 Euro)

vierteljährlich im Voraus zum Ersten eines Quartals für drei Monate (55,08 Euro)

halbjährlich im Voraus zum Ersten eines Halb­jahres für sechs Monate (110,16 Euro)

jährlich im Voraus zum Ersten eines jeden Jahres für zwölf Monate (220,32 Euro)

Nach der Fälligkeit ist der Rundfunkbeitrag innerhalb von vier Wochen an die ARD ZDF Deutschlandradio-Gemeinschaftseinrichtung zu zahlen. Wird der rück­ständige Betrag nicht beglichen, verschickt der Beitragsservice einen Festsetzungsbescheid. Damit wird ein Säumnis­zuschlag von 1 Prozent der rückständigen Beitrags­schuld fällig – mindestens aber acht Euro.

Wenn Sie die GEZ-Gebühr bis dahin im Voraus gezahlt haben, „wird spätestens mit dem Versand des Festsetzungsbescheids der Zahlungsrhythmus auf die Zahlung in der Mitte eines Dreimonatszeitraums umgestellt“, heißt es auf der Website des Beitragsservices. Welche Folgen weiterhin ausbleibende Zahlungen an die GEZ haben können, lesen Sie hier.