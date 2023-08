Wie wird der Herbst 2023? Wetter-Prognose für die kommenden Monate in Deutschland

Golden oder kalt und nass?

Der Herbst 2023 steht an und damit auch die Frage: Wie wird das Wetter in Deutschland in der Jahreszeit? Kriegen wir einen goldenen Herbst oder Ekel-Wetter? Eine erste Prognose:

Das Jahr geht allmählich in die nächste Jahreszeit über. So mancher kühle Wind kündigt bereits an: Der Herbst steht vor der Tür. Nach einem Sommer voller unangenehmer Überraschungen eine willkommene Abwechslung. Doch gönnt uns der Herbst 2023 ein wenig Ruhe? Oder geht das Wetter-Chaos in Deutschland nur in die nächste Runde? SÜDWEST24 mit ersten Prognosen zu September, Oktober und November:

Jahreszeit Herbst Monate September, Oktober, November

Wann ist Sommerende?

Alles muss irgendwann zuende gehen – auch die schöne Jahreszeit. Obwohl sich die Geister daran scheiden, ob der Sommer 2023 mit seinem andauernden Wetter-Auf und -Ab wirklich schön war. Da freut sich manch einer schon darauf, in der kommenden Jahreszeit ein wenig durchzuatmen. Egal, was der Herbst bringen wird, zunächst muss der Sommer weichen. Doch wann genau endet der Sommer?

Meteorologisch ist das Sommerende genau am 31. August. Die Monatsgrenze ist für viele auch ein intuitives Ende des Sommers, sind dann zudem die Hundstage und damit der Hochsommer vorbei. Astronomisch beziehungsweise kalendarisch endet der Sommer dagegen erst am 21. September. Und auch der folgende Altweibersommer kann sich zuweilen noch in den Oktober ziehen.

Wann fängt offiziell der Herbst an? Wann endet er?

Unabhängig von der Witterung bedeutet das Ende des Sommers jedoch zugleich den offiziellen Anfang des Herbsts. Meteorologisch beginnt die Jahreszeit nämlich pünktlich am 1. September, wobei er astronomisch oder kalendarisch auf den 22. oder den 23. September fallen kann. Das Ende des Herbstes fällt dann meteorologisch auf den 30. November und kalendarisch auf den 20. oder 21. Dezember.

Auch weit in den Herbst hinein können also sommerliche Temperaturen herrschen. Wie erwähnt kann der sogenannte Altweibersommer sogar noch bis in den Oktober reichen. Dann kehrt der Sommer häufig nach einem ersten Kälteeinbruch noch einmal zurück und es gibt noch ein paar angenehm sonnig warme Tage.

Wie wird der Herbst 2023 in Deutschland?

Laut dem Wetterforum wetterprognose-wettervorhersage.de hängt das Wetter im Herbst und sogar im Winter stark davon ab, welche Grundströmung sich einstellt. Stellt sich in der Großwetterlage eine Strömung aus Westen ein, könnte sich immerhin noch ein stabiles Herbstwetter einstellen.

Erhalten wir stattdessen eine Nord-Süd- beziehungsweise Süd-Nord-Strömung, könnte das Wetter-Chaos genauso weiter gehen – bis in den Winter. Das amerikanische Wettermodell NOAA hat ebenfalls schon ein paar Berechnungen für den Herbst parat, doch auch diese Daten wecken vorsichtig Hoffnung auf einen goldenen Herbst – mit einem Haken.

Wie wird der September 2023? Herbst-Wetter in Deutschland

Auf der einen Seite prognostiziert der 100-jährige Kalender laut HEIDELBERG24 bereits das Herbstwetter 2023 im Detail, der Kalender ist jedoch nicht wissenschaftlich im meteorologischen Sinne. Was geben also die Wetterdaten 2023 her?

Die Antwort dürften viele gar nicht gerne hören. Tatsächlich ist das Wetter am Herbstanfang extrem davon abhängig, wie stabil die Wetterlage im August war. War der letzte Sommermonat geprägt von einer andauernden Schönwetterlage, dürfte sich diese auch in den September hineinziehen. Dann sind prinzipiell auch bis zu 30 Grad im Altweibersommer noch möglich.

Wie wird das Wetter im Oktober 2023? Ernüchternde Herbst-Prognose

Ist dies nicht der Fall, könnte allerdings auch der Altweibersommer ins Wasser fallen. Das heißt, bis in den Oktober könnte das Wetter anhaltend ungemütlich werden. Und da der August 2023 alles war, nur nicht stabil, sieht es zunächst düster aus. Doch eine andere Prognose weckt Hoffnung: Demgegenüber zeichnet das amerikanische Wettermodell NOAA nämlich ein anderes Bild.

Demnach sollen sowohl der September als auch der Oktober 2023 tendenziell sogar zu trocken werden. Mit einem dicken Fragezeichen dahinter, denn: Während der Herbstanfang trocken ausfallen soll, soll uns im Herbst dennoch ein ausgeglichener Regenhaushalt erwarten. Sprich, die durchschnittlich 190 Liter pro Quadratmeter sollen am Ende erfüllt sein. Und die müssen irgendwann herunterkommen.

Wie wird das Wetter im November 2023?

Das kann nur eins bedeuten: Der November wird nass. Und tatsächlich: NOAA prognostiziert, dass der November nicht nur zu nass wird, sondern auch zu kalt. Wer sich schon auf den Winter freut, könnte dann auf seine Kosten kommen.

Denn das kann bedeuten, dass schon im November, vor dem meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember, eine Chance auf Schnee besteht. Sofern es denn kalt genug wird. Doch bedeutet ein unterkühlter November auch einen eisigen Winter?

Wird es nochmal richtig kalt 2023? Ausblick auf den Winter

Die Vorfreude auf einen Winter mit Schnee erhält direkt einen Dämpfer. Denn die verschiedenen Wettermodelle berechnen nach dem aktuellen Stand den Winter als ein bis zwei Grad zu warm. Zumindest der Dezember könnte damit mild ausfallen. Und weiße Weihnachten könnten damit schon jetzt vom Tisch sein.

Doch solche Langzeit-Prognosen sind grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen. In den kommenden Monaten kann also noch einiges passieren. (paw)

