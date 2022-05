Wiedergeburt der Nachtzüge: Von Deutschland aus durch Europa

Von: Kevin Goonewardena

Das Angebot der Nachtzüge wird ausgeweitet (Symbolbild). © Georg Hochmuth/dpa

Mit dem Nachtzug reisen ist wieder angesagt. Marktführer ist die Österreichische Bundesbahn, doch auch die Bahn beteiligt sich am Comeback der Nachtreisezüge.

Hamburg – Der Name lässt bei manch einem etwas altbackene Erinnerungen aufkommen, viele Menschen dürften jedoch keinerlei eigene Erfahrungen teilen können: Doch der etwas bieder daherkommende Nachtzug erlebt in Europa in Zeiten von Corona, dem gestiegenen Wunsch nach nachhaltiger Mobilität und der Wiederentdeckung der Langsamkeit eine echte Renaissance. Das Reisen von Köln nach Lissabon, von Stockholm nach Berlin oder von der bulgarischen Hauptstadt Sofia in die Bosporus-Metropole Istanbul ist teilweise jetzt schon - wenn auch mit Umstiegen - möglich. Immer mehr Strecken kommen hinzu.

Die Inbetriebnahme von immer mehr Strecken, etwa Zürich - Barcelona, ist für die kommenden Jahre geplant. Allerdings bisher nicht von der Deutschen Bahn. Denn der deutsche Staatskonzern hatte eigene Nachtverbindungen und Züge 2016 abgeschafft. Vorangetrieben wird der Ausbau unter anderem von der französischen SNCF, der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), der Schweizerischen Bundesbahnen oder der Nederlandse Spoorwegen (NS), der staatlichen Eisenbahngesellschaft der Niederlande, mit denen die Deutsche Bahn Kooperationsverträge unterschrieben hat.