Preis-Wahnsinn: Café verlangt sechs Euro für Apfelschorle - Biobauer reagiert verständnislos

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Ein Café in Wien bietet ein Glas Apfelschorle nun für sechs Euro an. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolbild)

Nahrungsmittel werden immer teuerer. In einem Wiener Café kostet eine Apfelschorle mittlerweile sechs Euro. Das verärgert besonders einen Bio-Bauern.

Wien - Lebensmittel werden aktuell immer teuerer. Egal ob es sich um einen Restaurant-Besuch oder einen Einkauf im Supermarkt handelt - die Preise für Nahrungsmittel steigen. So weit, dass in Großbritannien ein Supermarkt seinen Käse nun sogar mit Diebstahlsicherung schützt. Auch in anderen Ländern erreichen die Preiserhöhungen offenbar neue Höhepunkte: In Österreich soll in einem Wiener Café ein normaler Apfelsaft nun für sechs Euro verkauft werden.

Café schockiert mit Preis-Hammer: Apfelschorle kostet jetzt sechs Euro

Wie die österreichische News-Plattform Heute berichtet, seien in Österreich vor allem alkoholfreie Getränke mittlerweile teils über 30 Prozent teuerer. Das bekommen offenbar besonders die Gäste in einem Café in Wien zu spüren. Dort soll eine 0,5 Liter Apfelschorle nun sage und schreibe sechs Euro kosten!

Was besonders verblüfft: Bei der angebotenen Apfelschorle handelt es sich laut der Online-Zeitung um eine ganz normale Marke und ist beispielsweise nicht Bio-zertifiziert. In diesem Fall wäre der Preis zumindest für einen Bio-Bauern, den Heute befragt hat, gerechtfertigt: „Das kommt darauf an, was das für ein Apfelsaft ist. Wenn das ein richtig guter naturtrüber Bio-Apfelsaft von der Streuobstwiese ist, dann zahle ich das, ansonsten ist das eine Katastrophe“, stellt der 41-Jährige gegenüber der Zeitung klar. „Aber wenn das ein billiges Konzentrat ist, habe ich als Bauer kein Verständnis dafür.“

Auch bei Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co. steigen die Preise. Demnächst soll noch ein weiteres Grundnahrungsmittel deutlich teurer werden.

„Viel zu teuer“ - Passanten entsetzt über Café-Preise

Zwei weitere Passantinnen hingegen hatten im Gespräch mit der Online-Zeitung kein Verständnis mehr für den Preis. So sagte eine 74-Jährige: „Das ist für mich viel zu teuer. Dafür kann ich mir zwei gute Kaffees kaufen.“ Eine weitere 50-Jährige hingegen befand, bei den Preisen mache es mittlerweile mehr Sinn, stattdessen gleich einfach zuhause etwas zu trinken. (nz)