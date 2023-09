Österreich-Radler in Deutschland verkauft – Wiener kippt bei Preisvergleich aus den Latschen

Von: Stella Henrich

Die Preise in Deutschlands Supermärkten überrascht einen Wiener Besucher. Vor allem die Bierpreise bringen den Gast aus Österreich zum Staunen.

München ‒ Nicht nur hierzulande haben die Verbraucher mit den steigenden Preisen in Supermärkten und Discountern wie den Platzhirschen Aldi und Lidl ihre Last. Auch im Nachbarland Österreich sind die Preise für Lebensmittel rasant nach oben gesprungen. Ein Besucher aus Wien staunt nun sogar über die „zahmen Preise“ für Radler hierzulande, berichtet heute.at.

Wiener staunt über Radler-Preise: Dose ist 60 Cent billiger als in Österreich

Der Gast aus Wien besuchte einen Supermarkt in Baden-Württemberg und traute dem Anschein nach seinen Augen nicht. Denn die Dose Bier der Marke Gösser-Radler schlägt sich dort mit „nur“ 89 Cent auf dem Kassenzettel nieder. Das beliebte Produkt kostet in österreichischen Supermärkten 1,49 Euro. „Und das, obwohl das Bier sogar in Österreich produziert wird“, so der heute-Bericht weiter.

Bier des Nachbarn: Gösser Bier Brauerei, Natur-Radler in der Dose. Die Großbrauerei ist in der steirischen Stadt Leoben. (Symbolbild) © Manfred Segerer/iimago

Grund für diesen deutlichen Preisunterschied ist ganz offenbar die Biersteuer. Laut Statistik Austria betrage die Verbrauchssteuer auf übliches Vollbier (Pils) in Österreich circa 24 Cent pro Liter. Damit sei die Biersteuer 2,5-mal höher als in Deutschland, heißt es in dem Bericht weiter. Laut offizieller Statistik wurden im Jahr 2022 im Nachbarstaat insgesamt 206 Millionen Euro aus der Biersteuer eingenommen. Das ist deutlich mehr als im Jahr zuvor (178 Mio. Euro).

Biersteuer in Österreich Die Biersteuer wird aus der Menge in Hektolitern und dem Stammwürzegehalt des Bieres in Grad Plato berechnet. Als Grad Plato wird der Stammwürzegehalt des Bieres in Gramm je 100 Gramm Bier bezeichnet. Der Steuersatz beträgt je Hektoliter 2 Euro je Grad Plato. Für rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Kleinbrauereien gelten, abhängig von deren Gesamtjahreserzeugung, ermäßigte Steuersätze in Höhe von 60 Prozent bis 90 Prozent des Normalsteuersatzes. Für die Berechnung der Biersteuer gilt als Bemessungsgrundlage grundsätzlich jene Menge, die bei den entsprechenden Flaschen oder Dosen den angegebenen Nenninhalten entspricht. Quelle: Bundesministerium für Finanzen, Wien

Doch nicht nur die Biersteuer macht sich bei den Preisen im Handel im Nachbarland bemerkbar. Urlauber aus Deutschland berichten beispielsweise von Wucher-Preisen für Essen im Freibad am Attersee. Aber auch für Pfirsiche, Nektarinen, Mozzarella, Weizenmehl oder Zucker müssen die Konsumenten mehr ausgeben, wie ein Blick in die Statistik zeigt. Innerhalb eines Jahres haben sich im Lebensmittelhandel einige Produkte massiv verteuert (Bericht zur Preistransparenz im Lebensmittelhandel (Stand Juni 2023).

Dose von beliebtem Radler kostet über einem Euro - Preis von Billigbier liegt bei 42 Cent

Auch hierzulande greifen die Konsumenten gern zum Radler – vor allem im Sommer bei großer Hitze ist die Bier-Zitronenlimonade erfrischender als eine gewöhnliche Dose Pils. Die Verbrauchersendung WISO hat aktuell sechs verschiedene Radler getestet und herausgefunden, dass das Krombacher-Radler am besten bei den Testpersonen ankam. Für einen halben Liter zahlen die Verbraucher hierzulande im Handel 1,07 Euro. So viel kosten Bier und Radler im Vergleich:

Biere im Vergleich Preis Dose Gösser Radler 89 Cent Flasche Becks Pils 99 Cent (bei Rewe) Dose 5,0 Original Pils 49 Cent (bei Rewe) Bittburger Hefe-Weißen 95 Cent (bei Rewe) Bittburger Premium Pils 99 Cent Bittburger Radler 2,09 bis 2,15 Euro (bei Rewe) Grafenwalder Radler 45 bis 53 Cent (bei Lidl) Quelle: Supermarktcheck.de

Im Vergleich dazu kostet das Perlenbacher Radler von Lidl nur 42 Cent. Hinter dem Billigbier steckt übrigens das bekannte Frankfurter Brauhaus. Aber auch diese bekannten Hersteller bieten Billigbiere in Discountern an. (sthe)