Einkommensgrenze für Kinderzuschlag – wie viel Geld Sie verdienen dürfen

Der Kinderzuschlag wurde am 1. Januar 2023 erhöht. Um ihn zu erhalten, müssen einige Bedingungen erfüllt sein. Wo liegt die Einkommensgrenze?

Hamburg – Familien in Deutschland werden im Jahr 2023 mehr unterstützt als zuvor. Das Kindergeld wurde erhöht, Familien erhalten jetzt 250 Euro monatlich pro Kind. Auch der Kinderzuschlag – den man übrigens nur bei Erhalt von Kindergeld beantragen kann – ist im neuen Jahr gestiegen. Um diesen zu bekommen, müssen einige Bedingungen erfüllt werden. Wie hoch darf das Einkommen der Eltern sein?

Im vergangenen Jahr lag der Maximalbetrag des Kinderzuschlags noch bei 229 Euro, seit dem 1. Januar 2023 liegt er bei 250 Euro. Kinderzuschlag erhalten Familien, wenn das Einkommen nicht reicht, um für den Unterhalt des Kindes zu sorgen. Anspruch auf den Kinderzuschlag haben in der Regel unverheiratete Kinder bis 25 Jahre. Es müssen jedoch verschiedene Bedingungen erfüllt sein, um den Kinderzuschlag beantragen zu können. Zunächst muss das Kind im Haushalt der Eltern oder Erziehungsberechtigten leben.

Des Weiteren kommt es darauf an, wie hoch das Einkommen der Eltern ist. Diese müssen vor der Antragstellung ihr Einkommen der letzten sechs Monate nachweisen. Darunter fällt das Einkommen aus einer selbstständigen oder versicherungspflichtigen Beschäftigung. Ebenfalls zum Einkommen zählen Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld und BAföG. Ob der Kinderzuschlag ausgezahlt wird, muss in jedem Fall individuell berechnet werden. Die Faktoren zur Berechnung sind das eigene Einkommen, die Wohnkosten, die Größe der Familie und das Alter der Kinder.

Das Einkommen muss bei mindestens 900 Euro für Paare und 600 Euro brutto für Alleinerziehende liegen. Reicht das Geld nicht, um den gesamten Bedarf der Familie zu decken, besteht ein Anspruch auf Kinderzuschlag. Die Arbeitsagentur gibt einige Beispiele, um Familien zu zeigen, ob ein Anspruch bestehen könnte. Zahlt ein alleinerziehendes Elternteil von einem Kind knapp 490 Euro Warmmiete, darf das benötigte Einkommen zwischen rund 1200 Euro und 2700 Euro brutto liegen, um Anspruch auf den Kinderzuschlag zu haben.

