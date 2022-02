Wolt-Lieferservice: Das wird am liebsten gegessen

Der Lieferdienst Wolt ist seit Sommer 2020 in Deutschland aktiv (Symbolbild). © Kira Hofmann/dpa

Beim Lieferservice Wolt können Kunden sowohl Restaurant-Gerichte als auch Non-Food-Produkte bestellen. Doch was ist eigentlich am beliebtesten?

Köln – Im Sommer 2020 startete der Lieferservice Wolt* in Deutschland. Das Liefergebiet wurde seitdem immer weiter ausgebaut. Im Juni 2021 folgte mit Köln* auch die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen*. Nach mehr als einem halben Jahr Wolt in Köln hat der Lieferdienst nun Informationen zum Bestellverhalten der Kundinnen und Kunden in der Domstadt veröffentlicht. Dabei wurden auch einige kuriose Statistiken zutage gefördert.

24RHEIN* zeigt, welche Gerichte in Köln am liebsten bei Wolt bestelllt werden.

Neben Köln ist Wolt in NRW auch noch in Düsseldorf* und Essen* aktiv. Der Lieferdienst setzt bei seinem Konzept vor allem auf Gerichte aus Kölner Restaurants, aber auch Non-Food-Produkte aus anderen Shops in der Stadt. Das unterscheidet Wolt auch von vielen anderen Lieferservices, wie Gorillas*, Picnic* oder Flink*. (bs) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA