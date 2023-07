Wucherpreis für scharfe Sriracha-Sauce – Hersteller schlägt Alarm

Von: Sandra Sporer

Der Hersteller der Sriracha-Sauce musste die Produktion einschränken. Eine Flasche kostet inzwischen ein Vielfaches des alten Preises.

München – Wegen einer andauernden Dürre in Mexiko sind die letzten Jalapeno-Ernten recht mager ausgefallen. Die scharfe Chilischote ist eine der Hauptzutaten der Sriracha-Sauce. Der Hersteller Huy Fong Foods musste deshalb die Produktion der beliebten Würzsoße zurückfahren. Sehr zum Leidwesen der Kunden weltweit, die nun des Öfteren vor leeren Regalen stehen. Die einzige Alternative ist, die teils horrenden Preise zu zahlen, die online aufgerufen werden.

Fans bleiben der Original Sriracha-Sauce treu - und zahlen teils Wucherpreise

Bis zu 124 US-Dollar verlangten einige Wiederverkäufer in den USA laut Berichten des Guardian und von CNN für die beliebte Sriracha-Sauce. Diese Fantasiepreise können sich die Verkäufer aufgrund der andauernden Knappheit der bekannten Würzsoße erlauben. Vielerorts findet man in den Läden nämlich statt der Flaschen mit dem grünen Verschluss nur leere Regale.

Wer nicht ohne seine geliebte Sriracha leben kann, dem bleibt nichts anderes übrig, als die horrenden Preise online zu zahlen. Auf eines der Nachahmer-Produkte umzusteigen, kommt für viele nämlich nicht infrage. Grund dafür ist der einzigartige Geschmack, den die Jalapeño der Sriracha-Sauce verleiht. Andere Anbieter setzen auf andere Chilisorten und liefern somit auch ein anderes Geschmacksprofil. Auch in Deutschland könnte es bald vermehrt leere Regale geben, warnt ein Logistik-Experte.

In den sozialen Medien wird die Sriracha-Knappheit primär mit Humor genommen. „Oh du hast Sriracha??? Du hast Geld...“, sagt beispielsweise eine Twitter-Nutzerin scherzhaft in Bezug auf die horrenden Preise. Eine andere kommentiert ein Foto, das zwei volle Sriracha-Flaschen zeigt, mit den Worten: „Ich habe den Kühlschrank aufgeräumt und Gold gefunden! Soll ich verkaufen? Keine niedrigen Gebote... Ich weiß, was ich habe.“

Jalapeno-Mangel dauert an: Wann die Produktion wieder voll aufgenommen werden kann, ist unklar

Dabei ist der Grund für die anhaltend geringe Produktion durchaus ernst. Schon seit über einem Jahr hat Mexiko mit einer andauernden Dürre zu kämpfen. Die Wasserreserven des Colorado River sind erschöpft, wie der Guardian berichtet. Die für den Anbau der Jalapeno nötige Bewässerung ist deshalb nicht mehr möglich.

Die scharfe Sriracha-Sauce dürfte vielen Menschen bekannt sein. © Screenshot/Twitter.com

Wann die Produktion wieder voll aufgenommen werden kann, ist momentan noch unklar. „Obwohl die Produktion in der vergangenen Herbstsaison teilweise wieder aufgenommen wurde, ist das Angebot nach wie vor begrenzt, was sich auf unsere Produktion auswirkt. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht abschätzen, wann das Angebot wieder steigen wird“, zitiert CNN Business einen Sprecher der Firma Huy Fong Foods. (sp)