Was Supermarkt-Kunden am meisten wundert und nervt: „Manche sind so frech und dreist“

Von: Robin Dittrich

Wer am Abend einkaufen geht, muss oftmals lange an der Supermarkt-Kasse stehen. Doch was denken die meisten dann? Reddit klärt auf.

München – Ob der Großeinkauf ansteht oder nur kurz ein Getränk gekauft werden soll: An der Supermarkt-Kasse muss oftmals einige Zeit verbracht werden. Was denken Kunden in der Zeit, die sie an der Kasse warten müssen? Die Frage wurde auf Reddit beantwortet.

Wartezeit an der Supermarkt-Kasse – woran denken Reddit-User?

Ein Reddit-Nutzer erstellte den Thread im „FragReddit“ Subreddit. Seine Frage: „Was wundert euch an der Supermarkt-Kasse immer wieder?“ Der Top-Kommentar in dem Thread bezieht sich auf die Kassierer, die in ihren Schichten teils einiges aushalten müssen. „Kassenpersonal – Nerven aus Stahl“, schrieb der Reddit-Nutzer. Darunter entstand eine rege Diskussion, in der andere Nutzer ihre Erfahrungen schilderten: „Eine Kassiererin ist mal einfach aufgestanden, gegangen und hat eine Schlange von verdutzten Kunden zurückgelassen.“

Der Post-Ersteller selbst gab ebenfalls preis, was ihn an der Supermarkt-Kasse am meisten stört: „Warum Leute immer wieder Flaschen so auf das Laufband legen, dass sie hin und her rollen, wenn das Band startet oder stoppt.“ Eine passende Antwort hatte er sofort parat: „Tja, Physik ist schwer.“ Unter seinem Kommentar machten sich andere Reddit-Nutzer ebenfalls über diese Art von Supermarkt-Kunden lustig: „Das physikalische Verständnis vieler Menschen liegt irgendwo zwischen ‚Dinge fallen runter‘ und ‚Strom schmeckt aua‘.“

Laut Reddit-Post: Supermarkt-Kunden durch Zahlung an der Kasse verwirrt

Wenn es an einer Supermarkt-Kasse etwas länger dauert, liegt das meist daran, dass zu wenig Kassen offen sind oder es bei der Bezahlung Probleme gibt. Dabei muss es sich nicht um technische Probleme handeln: „Manche sind erstaunt, dass sie, wie aus heiterem Himmel, an der Kasse plötzlich bezahlen müssen.“ Ebenfalls auf die Nerven von Reddit-Nutzern gehen Kunden, die „mittelgroße Einkäufe liegenlassen, dann ihr Geld herauskramen und wenn alles fertig ist, erst alles in die Tasche zu räumen.“

Ein Reddit-Nutzer stellte sich die Frage, woran andere an der Supermarkt-Kasse denken. © Martin Wagner/Imago (Symbolbild)

Ärgerlich ist für Kunden zudem, wie teuer die Einkäufe mittlerweile sind: „Bei mir kostet der Einkauf immer 15 Euro. Ich kann für eine Packung Mehl in den Laden gehen und zahle ganz sicher 15 Euro.“ Im Zuge des russischen Angriffs-Krieges stiegen viele Preise in Supermärkten und Discountern stark an. Ein Kilogramm Paprika kostete zwischenzeitlich über sechs Euro. Einige Probleme finden im Supermarkt bereits vor der Kasse statt: „Manche sind so frech und dreist, TK-Ware irgendwo abzulegen, wenn sie die doch nicht kaufen wollen.“