Kratzer im Glas beseitigen: Hausmittel aus dem Badezimmer hilft sofort

Bei Kratzern in Displays, dem Herd, Glastisch oder der Fensterscheibe helfen Hausmittel. Sie bessern Schrammen aus oder minimieren sie zumindest.

Dortmund - Auf dem Glastisch klafft plötzlich ein Kratzer, auf dem Kochfeld entstehen mit der Zeit Schrammen und auch das Smartphone-Display ist anfällig dafür. Einmal nicht aufgepasst und schon ist ein fetter Kratzer im Glas. Bei kleineren Schäden lohnt sich der Versuch, sie selbst zu entfernen. Denn die meisten Mittel dafür findet man ohnehin Zuhause.

Tipps bei Kratzern in Display, Herd, Fenster, Windschutzscheibe und Co.

Als allererstes braucht es zunächst den richtigen Lappen. Am besten eignet sich ein feuchtes, gut ausgedrücktes Mikrofasertuch. Dieses sollte komplett frei von Fusseln und Dreck sein. So vermeidet man, beim Versuch alte Kratzer auszubessern, gleich neue in das Glas zu machen. Alle nachfolgenden Hausmittel sollten mit einem solchen Mikrofasertuch in das Glas eingearbeitet werden.

Der bekannteste Allrounder im Haushalt gegen oberflächliche Kratzer auf dem Handy-Display, dem Kochfeld, der Uhr, der Fensterscheibe oder dem Couchtisch findet sich im Bad. Zahnpasta kann die ärgerlichen Schramm entfernen oder zumindest minimieren.

Kratzer im Glas mit Hausmitteln entfernen: Zahnpasta als Wundermittel

Wichtig dabei ist, dass man weiße Zahnpasta verwendet, wie RUHR24 berichtet. Farbige Paste, Gels oder Mittel mit Scheuerkügelchen sind nicht geeignet. Für die Behandlung sollte die Glasoberfläche zunächst ordentlich mit Spülmittel oder Glasreiniger abgewischt werden.

Anschließend gibt man eine kleine Menge Zahnpasta auf die betroffene Stelle und arbeitet sie etwa 30 Sekunden in kleinen, kreisenden Bewegungen mit dem Lappen ein. Danach nur noch die Rückstände mit einem sauberen Lappen und lauwarmen Wasser entfernen. Dieses Vorgehen lässt sich so lange wiederholen, bis der Kratzer nicht mehr zu sehen ist.

Allrounder im Haushalt: Backpulver und Natron entfernen Kratzer

Von einem Allrounder im Haushalt zu den nächsten: Eine ähnliche Wirkung wie Zahnpasta haben auch Backpulver und Natron. Um Kratzer im Glas zu entfernen, werden zwei Esslöffel Backpulver oder ein Esslöffel Natron jeweils mit einem Esslöffel Wasser zu einer Paste angerührt.

Dabei sollten keine Klümpchen zurückbleiben. Die Mischung wird wie die Zahnpasta mit einem Tuch in kreisenden Bewegungen für 30 Sekunden aufgetragen. Abschließend die Rückstände entfernen. Auch hier die Arbeitsschritte so lange wiederholen, bis der Kratzer der Vergangenheit angehört.

Unbekanntes Hausmittel Ammoniak hilft gegen Schrammen

Im ersten Moment klingt es eventuell etwas abschreckend, aber auch Ammoniak eignet sich als Hausmittel zum Putzen - und zur Behandlung von Kratzern im Glas. In der Regel wird das Mittel in Form von Ammoniakwasser benutzt. Diese Lösung gibt es in verschiedenen Konzentrationen zu kaufen. Je höher der Anteil, desto ätzender ist ihre Wirkung.

Um die Haut zu schützen, sollten bei der Arbeit mit dem Mittel deshalb Spülhandschuhe angezogen werden, ggf. auch eine Schutzmaske. Obi empfiehlt, 15 ml Ammoniak mit 750 ml Wasser zu mischen. Darin wird das Mikrofasertuch getränkt und damit das Glas 30 Sekunden lang poliert. Zuletzt die Lösung mit einem sauberen Tuch und lauwarmem Wasser abwaschen. Das wird so lange wiederholt, bis der Kratzer weg ist.

Wenn alles nichts mehr hilft: Kratzer mit Nagellack kaschieren

Ist der Kratzer nicht nur oberflächlich, sondern geht tiefer in das Glas, können die Hausmittel meistens nichts mehr ausrichten. In diesen Fällen kann man versuchen, die Schramme zu kaschieren. Das funktioniert zum Beispiel mit klarem Nagellack oder Kanadabalsam.

Das Ausbessern rentiert sich allerdings nur, wenn es sich um eine einzelne Schramme handelt. Liegen die Kratzer zu nah beieinander, lenkt man mit dem Versuch des Kaschierens nur noch mehr die Aufmerksamkeit auf die Stelle. Mit dem Nagellack trägt man eine möglichst dünne Schicht auf.

Tiefe Kratzer mit Kanadabalsam ausbessern

Diese sollte etwa eine Stunde einwirken, damit der Lack möglichst tief in den Kratzer eindringt. Danach entfernt man den überschüssigen Nagellack mit einem in Nagellackentferner getränkten Mikrofasertuch. Ähnlich vorgehen lässt sich mit dem sogenannten Kanadabalsam.

Dabei handelt es sich um ein Baumharz, das es in Baumärkten zu kaufen gibt. Geeignet ist es bei tiefen Kratzern auf großen Flächen. Die trübe Masse wird mit dem Mikrofasertuch aufgetragen und trocknet anschließend durchsichtig. Bei der Verwendung am besten die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung beachten.

Richtig tiefe und viele Kratzer oder Absplitterungen lassen sich in der Regel jedoch nicht mehr entfernen und auch nicht selbst ausbessern. In diesen Fällen heißt es entweder wegwerfen oder einen Profi beauftragen.