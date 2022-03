Tuben von Zahnpasta und Co. – Das bedeuten die Markierungen am Falz wirklich

Von: Anna Lorenz

Für die Tastmarken auf Zahnpastatuben gibt es eine einfache Erklärung. © Julia Haack/Westend61/Imago

Corona gibt es nicht, Milch ist Gift und Elvis lebt - Verschwörungstheorien gibt es viele. Dass aber selbst hinter Zahnpastatuben angeblich mehr steckt, war selbst uns neu.

Jedes Kind stellt früher oder später die Frage, wie denn die bunten Streifen in der Zahnpasta landen. Während sich so mancher Erwachsener mit Kopfkratzen wortgewandt aus der Affäre ziehen muss, macht sich jedoch niemand viele Gedanken über den Strich auf der Tube. Doch um die farbliche Markierung am Falz rankt sich eine Verschwörungstheorie nahezu weltumspannenden Ausmaßes.

Zahnpasta: Das soll der Strich am Falz angeblich bedeuten

Der geheime Code, den die Zahnpasta uns mit dem farbigen Strich am Falz angeblich vermitteln will, soll nicht weniger sein als eine Skala der Giftigkeit der Inhaltsstoffe. Demnach steht ein grüner Strich für unbedenklichen Inhalt, ein roter für 70% Chemie, ein blauer Strich soll auf bis zu 70% medizinische Inhaltsstoffe hinweisen und schwarz – lassen Sie uns erst gar nicht davon anfangen.

Strich an Tubenfalz: Darum ist die Markierung dort wirklich

Wer hätte es gedacht: Da die Verwendung bedenklicher Inhaltsstoffe in Zahnpasta weder so leicht möglich, noch äußerst sinnvoll wäre, wird jedem klar sein, dass an dieser Theorie etwas nicht ganz stimmen kann. Und tatsächlich: Der farbige Strich hat eine ganz unschuldige Bedeutung, die sich erschließt, wenn man die Bezeichnung dieser Striche kennt.

Sie sind nämlich sogenannte Tastmarken, anhand derer die Tube im Produktionsprozess in die jeweils nötige Position gebracht wird. Die Farben dieser Tastmarken sind meistens schlichtweg so gewählt, dass die Druckkosten niedrig bleiben. Dies wiederum ist der Fall, wenn die Tastmarke die Hauptfarbe der restlichen Verpackung teilt.

Zahnpasta: Achten Sie auf diese Markierungen

Fazit: Die Tastmarke auf der Zahnpastatube ist unter‘m sprichwörtlichen Strich nur ein kontrastreicher Anker für den Scanner im Produktionsprozess. Wer also bisher anhand des Streifens am Falz seinen Einkauf ausgesucht hat, muss umdenken.

Will man auf natürliche Pflegeartikel setzen, empfiehlt es sich, beispielsweise auf Symbole von BDIH, ECOCERT oder Nature zu achten. Auch zusätzliche Informationen, wie z.B. fluoridfrei, sind zumeist auf der Verpackung zu finden. Und für alle, die auch hier den, vom King besungenen „suspicious mind“ aufweisen: Auch hier gilt – die Farbe macht‘s nicht aus. (askl)