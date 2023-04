Zehn lukrative Nebenjobs in Deutschland

5 / 10

Als Mysteryshopper oder Testanrufer testen man den Service und die Qualität von Unternehmen. Mysteryshopper kommen zum Beispiel im Einzelhandel, in Restaurants, Banken und vielem mehr zum Einsatz. Nach dem Test muss in der Regel ein Fragebogen ausgefüllt und ein kurzer Testbericht verfasst werden. Ein Testkäufer-Job eignet sich vor allem für Personen mit einer guten Auffassungsgabe und gutem Erinnerungsvermögen. Die Vergütung hängt in der Regel von der Art und dem Umfang des Tests ab. Auch als sogenannter Testesser in Restaurants lässt sich Geld verdienen. © Imago