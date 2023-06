Ohne Chance im Job: Mit Tipps vom Profi klappt‘s auch ohne Berufserfahrung

Von: Stella Henrich

Der Einstieg in das Berufsleben ist nicht immer leicht. Für ihren Traumjob mangelt es vielen Bewerbern meist an Berufserfahrung. Was Sie dennoch tun können, um zu überzeugen.

München – Sich auf einen Job zu bewerben, wird immer einfacher. Bewerber können mit nur einem Klick auf den gängigen Online-Jobportalen wie zum Beispiel Indeed, Stepstone oder Monster ihren bereits hochgeladenen Lebenslauf und weitere Dokumente an die Firmen mailen. In Sekundenschnelle liegt alles vor. Nun heißt es Daumendrücken. Und sollte es nicht klappen, geht die Suche eben weiter.

Auch ohne Berufserfahrung erfolgreich zum Job: Nicht einschüchtern lassen

Verschenkte Zeit, denn trotz einer gut geschriebenen Standardbewerbung fällt so mancher Kandidat rasch beim versierten Personaler durch das Bewerber-Raster. Vor allem, wenn es dem Kandidaten an Berufserfahrung fehlt, haben es Einsteiger schwer, Unternehmen von sich zu überzeugen. Das sei aber „kein Grund, den Mut zu verlieren oder sich einschüchtern zu lassen“, sagt Bastian Hughes, Gründer der Firma „Berufsoptimierer“, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Auch Bewerber ohne Berufserfahrung können mit einem Anschreiben überzeugen. Dabei sollten Bewerber auch auf formale Kriterien ihrer Bewerbung achten. Außerdem empfiehlt Karrierecoach Hughes den Kandidaten, sich zunächst einmal ein paar wesentlichen Fragen selbst zu stellen.

Fragen, die sich Bewerber zunächst selbst stellen sollten:

Bin ich geeignet für den Job oder nicht? Bewerber müssen von ihrer Eignung überzeugt sein.

Was habe ich selbst davon? Bewerber sollten genau wissen, was sie motiviert und ihre Entwicklungschancen hinterfragen.

Was habe ich trotz fehlender Erfahrung dem Arbeitgeber zu bieten? Das können beispielsweise Praktika, Aushilfsjobs, Weiterbildungen und Seminare sein. Aber auch analytisches Denken, Teamfähigkeit oder organisatorisches Geschick können den Unterschied bei der Bewerbung ausmachen.

Auf Jobsuche? Tipps vom Profi – Geld sollte zunächst keine Rolle spielen

Entscheidend ist, von seiner Eignung überzeugt zu sein. Dabei sollten Bewerber ihre Fähigkeiten und Kompetenzen grundsätzlich realistisch einschätzen. Hochstapler fallen schnell auf. Hughes empfiehlt laut RND, sich vor der Bewerbung dafür zwei Fragen zu beantworten: Was hat das Unternehmen davon, dass es mich einstellt? Was habe ich selbst davon? Vielleicht können Kandidaten auf Projekt- oder Abschlussarbeiten hinweisen, „die hilfreich sein könnten.“ Das aber werde zu häufig im Anschreiben vergessen, so die Erfahrung des Jobcoachs. Bei der zweiten Frage geht es eher um die eigene Motivation und die Antwort darauf, warum sich der Kandidat bei der Firma bewirbt. Sein Tipp: „Geld sollte also erst einmal nicht die entscheidende Rolle spielen.“ Trotzdem kann es interessant sein, zu wissen, wer zu den Top-Verdienern hierzulande zählt und wie hoch die Gehälter in bestimmten Berufen sind.

Profi-Tipps für Bewerbungen: Auch ohne viel Berufserfahrung erfolgreich bei der Jobsuche

Da sich Berufseinsteiger oft aber nicht bewusst sind, welche Tätigkeiten als berufliche Qualifikation zählen, sollten Bewerber ihre praktischen Erfahrungen ordnen und fragen, zählen diese möglicherweise auch als Berufserfahrung. Das können Ferienjobs und Praktika an der Uni oder in einem Betrieb sein, aber auch Aushilfsjobs, Ehrenämter in einem Verein, Mehrsprachigkeit oder sogar eine Weltreise nach dem Abitur – aber auch spezielle Branchenkenntnisse – sein. „Unterqualifiziert“ ist eben auch Ansichtssache.

Tipps, um einen Traumjob zu ergattern:

Recherche : Ein Bewerber sollte sich über das Unternehmen, die Unternehmenskultur und die Branche informieren, bei dem er sich bewirbt. Das zeigt im Bewerbungsgespräch nicht nur, dass der Kandidat gerne den Job hätte, sondern auch bereits viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt hat.

: Ein Bewerber sollte sich über das Unternehmen, die Unternehmenskultur und die Branche informieren, bei dem er sich bewirbt. Das zeigt im Bewerbungsgespräch nicht nur, dass der Kandidat gerne den Job hätte, sondern auch bereits viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt hat. Hilf dem Personaler, dich kennenzulernen: Bewerber sollten jene Qualifikationen hervorheben, die zur Jobbeschreibung passen und dafür ähnliche Formulierungen benutzen. Im Normalfall verbringen Recruiter lediglich sechs Sekunden mit deiner Bewerbung. Nicht gerade viel? Das Arbeitergeberbewertungsportal Kununu rät Bewerbern daher, Keywords zu nutzen, die den Kandidaten von anderen Bewerbungen unterscheidet.

Bewerber sollten jene Qualifikationen hervorheben, die zur Jobbeschreibung passen und dafür ähnliche Formulierungen benutzen. Im Normalfall verbringen Recruiter lediglich sechs Sekunden mit deiner Bewerbung. Nicht gerade viel? Das Arbeitergeberbewertungsportal Kununu rät Bewerbern daher, Keywords zu nutzen, die den Kandidaten von anderen Bewerbungen unterscheidet. Lebenslauf und Motivationsschreiben: Wer nicht auf Anhieb mit seiner Vita überzeugen kann, sollte dem Personaler mitteilen, warum er sich bewirbt. Dazu kann er zum Beispiel ein Motivationsschreiben aufsetzen. In diesem kann der Bewerber seine Stärken und Fähigkeiten hervorheben, die so nicht im Lebenslauf stehen. Zusätzlich kann ein Kandidat erklären, warum er genau diesen Job haben möchte und warum er sich schnell in neue Aufgaben einarbeiten wird. Auch eine schlüssige Argumentation, wo der Bewerber gerade steht und wo er gerne in Zukunft stehen möchte, kann dem Personaler bei der Auswahl helfen.

Wer nicht auf Anhieb mit seiner Vita überzeugen kann, sollte dem Personaler mitteilen, warum er sich bewirbt. Dazu kann er zum Beispiel ein Motivationsschreiben aufsetzen. In diesem kann der Bewerber seine Stärken und Fähigkeiten hervorheben, die so nicht im Lebenslauf stehen. Zusätzlich kann ein Kandidat erklären, warum er genau diesen Job haben möchte und warum er sich schnell in neue Aufgaben einarbeiten wird. Auch eine schlüssige Argumentation, wo der Bewerber gerade steht und wo er gerne in Zukunft stehen möchte, kann dem Personaler bei der Auswahl helfen. Realistische Selbsteinschätzung: Kandidaten sollten ihre fehlenden Fähigkeiten für das Jobprofil nicht überspielen. Besser ist es, seine Lernbereit- und Weiterbildungsbereitschaft auszudrücken.

Kandidaten sollten ihre fehlenden Fähigkeiten für das Jobprofil nicht überspielen. Besser ist es, seine Lernbereit- und Weiterbildungsbereitschaft auszudrücken.

Job trotz fehlender Qualifikation: Frischer Wind für Unternehmen

Derzeit fehlen dem Arbeitsmarkt laut Bundesagentur für Arbeit Impulse. Die Frühjahrsbelebung sei im Mai ausgeblieben, so der Agentur-Vorstand Daniel Terzenbach beim Sender n-tv. „Das Wachstum der Beschäftigung hält weiter an, verliert jedoch an Schwung.“ Für Jobsucher bietet die Entwicklung eigentlich eine gute Chance, in den Beruf einzusteigen und frischen Wind in Unternehmen zu bringen.

Bewerber, die trotzdem bei der Jobsuche vorerst erfolglos bleiben, denen rät Personaler Bastian Hughes es mit einer Zeitarbeitsfirma zu versuchen. „Die Zeitarbeit hat einen schlechten Ruf, der aus früheren Tagen stammt“, so der Experte. „Doch mittlerweile hat sich da viel getan: Die meisten Zeitarbeitsfirmen sind heutzutage seriös, sie zahlen und behandeln fair.“