„Wegen starken Diebstahls“: Edeka sperrt wohl Duplo, Kinder Bueno und Co. weg

Von: Karolin Schäfer

Teilen

In einem Supermarkt wird offenbar häufig Duplo und Kinder Bueno geklaut. Die Edeka-Filiale lässt daraufhin drastische Konsequenzen folgen.

Berlin – Parfum, Alkohol oder auch Zigaretten: Einige Produkte im Supermarkt oder Discounter kann man nicht wie üblich einfach aus dem Regal nehmen und in den Einkaufswagen legen. Besonders teurere Produkte werden häufig in einer abschließbaren Vitrine oder im Kassenbereich gelagert. Kunden müssen also erst beim Personal nachfragen, das ihnen dann das gewünschte Produkt aushändigt.

Nun entdeckte ein Kunde bei Edeka allerdings einen Hinweis, dass auch eher ungewöhnliche Lebensmittel unter Verschluss gehalten werden können. Offenbar scheinen Süßigkeiten besonders beliebt bei Langfingern zu sein. Bei Instagram sorgt das Thema für Spekulation.

Edeka-Filiale sperrt wegen Diebstahl offenbar Duplo, Kinder Bueno und Co. weg

Der Instagram-Kanal „notesofberlin“ teilte vor Kurzem einen ungewöhnlichen Aushang aus einer Edeka-Filiale in Berlin-Wedding. Das Foto sei von einem Follower aufgenommen und dem Kanal zugeschickt worden, hieß es. Unüblich sind Aushänge im Supermarkt zwar nicht, allerdings erregte dieser Inhalt besondere Aufmerksamkeit.

„Werte Kundschaft“, lautete es auf dem Schreiben. „Wegen starken Diebstahls sehen wir uns leider gezwungen diese Ware unter Verschluss zu halten.“ Abgebildet sind darunter zwei Fotos mit diversen Produkte der Ferrero-Reihe „Kinder“, wie Duplo-Riegel, Schoko-Bons, Bueno und Kinder-Country.

Ferrero Sitz Alba, Italien CEO Lapo Civiletti Bekannte Produkte Milch-Schnitte, Nutella, Kinder Schokolade, Ferrero Küsschen, Hanuta

Süßigkeiten wegen Diebstahl bei Edeka unter Verschluss – Was Kunden beachten müssen

Wer die Produkte also kaufen möchte, kann nicht wie in anderen Filialen das Produkt selbstständig aus dem Regal angeln. Kunden müssen sich dem Aushang zufolge nämlich „ans Kassenpersonal wenden“. Wer Zigaretten oder teuren Alkohol kaufen möchte, dürfte das Prozedere bereits kennen. „Wir hoffen auf Ihr Verständnis“, hieß es seitens des Edeka-Teams.

Auf Instagram sorgte der Aushang für Diskussionen – die über die Grenzen der Hauptstadt hinaus gingen. „Es geht bestimmt um die Sammelpunkte“, vermutete eine Nutzerin. Andere dagegen spekulieren, dass die Marken-Produkte weiter verkauft werden könnten: „Es wird geklaut was das Zeug hält ... alles was easy weiterverkauft werden kann.“ Auch andere Supermärkte kennen offenbar eine ähnliche Problematik. „In Hamburg gibt es ne Filiale, die kein Parmesan mehr verkauft.“ Ob die Diebstähle womöglich auch auf die zuletzt gestiegenen Preise für Lebenmittel zurückgehen, ist nicht bekannt.

Bleibt also nur zu hoffen, dass der Diebstahl der Süßigkeiten durch die Konsequenz des Supermarkts nun abnimmt – auch, wenn Kunden für die Produkte nun etwas mehr Umstände in Kauf nehmen müssen. Im Supermarkt entdecken Verbraucher regelmäßig Überraschungen: Zuletzt löste ein stadtbekanntes Edeka-Schild überregional Reaktionen aus. Bei Rewe dagegen sorgte ein verwirrendes Schild für Aufsehen. (kas)