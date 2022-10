Kuriose Aktion von Hornbach – Baumarkt klärt Rätsel um Buchstaben-Klau auf

Von: Kai Hartwig

Eine mysteriöse Serie von Buchstaben-Klau befiel jüngst zahlreiche Hornbach-Filialen. Die Polizei wusste von nichts, nun klärt die Baumarktkette den Fall auf.

München – In Deutschland zählt Hornbach zu den bekanntesten Baumarktketten. Das Unternehmen betreibt mehr als 160 Filialen in ganz Europa, davon befinden sich fast 100 in der Bundesrepublik. An einigen kam es aber nach Angaben von Hornbach, das kürzlich mit einer Drive-In-Filiale begeisterte, jüngst zu Auffälligkeiten.

Baumarktkette Hornbach beklagt Buchstaben-Klau an mehreren Filialen in Deutschland und im Ausland

Wie Hornbach-Mitarbeiter bekannt gaben, wurden an mehreren Filialen einzelne Buchstaben des Schriftzugs über dem Eingang geklaut. Losgegangen ist der Buchstaben-Klau in Deutschland, heißt es auf der Hornbach-Homepage. Anschließend beklagten auch Standorte im Ausland, dass ihr Hornbach-Schriftzug nicht mehr vollständig sei.

Mehrere Medien wandten sich anschließend an die Polizei. Den Beamten war allerdings nichts von einer Diebstahl-Serie bekannt. „Das hören wir zum ersten Mal“, sagt eine Sprecherin der Münchner Polizei der WAZ. Ebenso sei keine Anzeige bei der Polizei eingegangen, hieß es von einer Dienststelle nahe Freiburg.

Die Baumarktkette Hornbach machte mit einer kuriosen Aktion auf sich aufmerksam. © Sven Hoppe/dpa

Doch Hornbach behauptete weiterhin, dass die Buchstaben gestohlen worden seien. Zudem wurden vermeintliche Beweisfotos der betroffenen Filialen veröffentlicht. Sogar einen Radiospot gab Hornbach in Auftrag. Darin bekräftigte die Baumarktkette: „Wir wollen nur wiederhaben, was uns gehört.“

Hornbach klärt Rätsel um vermeintlichen Buchstaben-Klau an Baumarkt-Filialen auf

Jetzt hat das Unternehmen das Rätsel um den vermeintlichen Buchstaben-Klau an den Baumärkten allerdings gelöst. Auf der Homepage von Hornbach wurde nun ein YouTube-Video veröffentlicht. Der Clip mit dem Titel „Was steckt hinter dem Verschwinden der Hornbach Buchstaben?“ sorgt für Aufklärung.

Das Video zeigt mehrere Personen, die sich nachts zu Hornbach-Filialen begeben und dort die Buchstaben abschrauben. Sie erklären in verschiedenen Sprachen, was sie mit den entwendeten Objekten anstellen. Die Buchstaben werden von den „Dieben“ auf äußerst kreative Art und Weise genutzt. Sie dienen als Gartendeko, Whirlpool, Kunstinstallation, Bühnenhintergrund, Möbelstück oder Skater-Rampe.

Doch das Ende des Videos legt die Vermutung nahe, dass es sich mit ziemlicher Sicherheit bei der ganzen Sache um eine PR-Aktion von Hornbach handelt. Auch wenn Mitarbeiter dies zunächst abgestritten haben, nachdem der Buchstaben-Klau die Runde gemacht hatte. Einer der Buchstaben-„Diebe“ wird in den letzten Sekunden des Clips gefragt, was seine Botschaft „für die Menschen da draußen“ sei. Der junge Mann antwortet: „Tu etwas. Egal was. Mal etwas an. Bau etwas. Fang einfach an.“ Diese Worte erinnern einen stark an den offiziellen Hornbach-Slogan. Der lautet: „Es gibt immer was zu tun.“ Unterdessen sorgte ein Artikel von Hornbach vor kurzem für reichlich Verwirrung. (kh)