Lidl reagiert auf Konsumverhalten der Kunden: Viele Produkte fliegen aus dem Sortiment

Bei Aldi, Lidl und Co. werden neben Lebensmitteln auch Waren aus anderen Bereichen angeboten. Doch dieses Angebot soll Lidl nun offenbar bald stark zurückziehen.

München - Discounter und Supermärkte überraschen des Öfteren mit Neuerungen rund um ihre Filialen. So führte Kaufland beispielsweise zuletzt für mehr Umweltschutz ein neues Konzept ein und bei den Discountern Aldi und Lidl könnte Kunden schon bald ein neues Einkaufssystem erwarten. Nun kündigte der Discounter Lidl eine weitere Änderung an, die jedoch eher zum Bedauern vieler Kunden ausfallen könnte.

Wer bei Lidl und anderen Discountern einkauft, findet dort normalerweise auch viele Waren aus dem Nonfood-Bereich, wie beispielsweise Kleidung oder Werkzeug, je nach Saison auch mal Gartenmöbel oder Sportgeräte. Wie die Lebensmittel Zeitung herausfand, soll Lidl aber genau dieses Angebot ab dem nächsten Jahr deutlich herunterschrauben. Grund dafür seien zum einen Logistikprobleme und zum anderen die Kunden selbst. Die Nachfrage nach Nonfood-Waren sinke, der Umsatz breche aktuell ein.

Lidl zieht Reißleine: Nonfood-Ware soll ab 2023 weitläufig aus den Regalen fliegen

Die Ansage kommt überraschend, zählt das Nonfood-Angebot nach den Backstationen in den Filialen als zweitprofitabelster Bereich im Lidl-Sortiment. Doch nun hätte es zunächst logistische Schwierigkeiten und damit teils schlechte Verfügbarkeiten der Waren in den Filialen gegeben, sagte ein Discount-Manager gegenüber der Zeitung. Hinzu komme die sinkende Kaufkraft der Kunden, die wegen der steigenden Energiepreise vermutet wird. „Bei allem über 20 Euro gibt es dramatische Rückgänge“, so der Manager. Kunden würden vermehrt aufs Geld achten und deshalb weniger kaufen.

Ab 2023 müssen deshalb viele Waren aus dem Nonfood-Bereich aus den Regalen fliegen. Verantwortliche aus mehr als 30 Ländern, in denen es Lidl gibt, hätten eine deutlich geringere Bestellung von Nonfood-Waren für das kommende Jahr abgegeben. Das will die Lebensmittel Zeitung von Insidern erfahren haben. Mit dem Problem sei Lidl aber nicht alleine: Laut Recherchen habe demnach auch Aldi ähnliche Rückgänge bei dem Kauf von Nicht-Lebensmitteln verzeichnet. (nz)

