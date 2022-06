Sonnenblumenöl-Preis in Österreich bringt Deutschen zur Weißglut – „Was sagt ihr dazu?“

Von: Raffaela Maas

Der hohe Preis von Speiseöl im Supermarkt sorgt bei Kunden weiterhin für Ärger. Einer entdeckte Öl für einen guten Preis in Österreich – und beschwerte sich bei deutschen Discountern und Supermärkten.

München - Das im Zuge des Ukraine-Kriegs knapp und teuer gewordene Sonnenblumenöl sorgt bei deutschen Supermarkt-Kunden weiterhin für viel Gesprächs- und Diskussionsstoff. Manch ein Kunde kann beim Anblick des Öls im Laden seinen Augen kaum trauen und glaubt, sich schon an der Himmelspforte zu befinden, während andere Kunden sich vielmehr über den Preis aufregen.

Nun meldete sich im Netz ein Kunde zu Wort, der in Österreich das heißbegehrte Öl für deutlich weniger Geld im Supermarkt entdeckte. Er forderte schließlich eine Erklärung von Rewe, Aldi, Lidl und Co. zu den hohen Preisen von Sonnenblumenöl.

Teures Sonnenblumenöl: Supermarkt-Kunde fordert Erklärung von Aldi, Lidl und Co.

„Der Liter Sonnenblumenöl in Deutschland 4,99 Euro und in Österreich zwei Liter 3,58 Euro“, schrieb der Supermarkt-Kunde auf Facebook. Er teilte auch einen Schnappschuss aus dem Laden, der das Regal mit dem gerngesehenen Sonnenblumenöl zeigte. „Was sagt Aldi denn dazu? Rewe, Kaufland, Globus, Netto und auch Lidl - was sagt Ihr alle dazu?“, fragte er wütend an die deutschen Supermärkte und Discounter gerichtet.

Sonnenblumenöl im Supermarkt – „Flüssiges Gold?“

In kürzester Zeit erreichten den Kunden viele Kommentare auf Facebook. „Das ist doch überall so, in ganz Skandinavien bekommst du Öl zu normalen, günstigen Preisen, in Holland, Polen, überall. Nur bei uns nicht“, beschwerte sich eine Nutzerin. Ein anderer User schrieb schlicht: „Flüssiges Gold“ und erntete eine Antwort des Beitragerstellers. „Scheinbar, oder einfach nur Beschiss am Kunden“, ärgerte er sich weiter. Eine Antwort der in seinem Beitrag angesprochenen Unternehmen bekam er bislang nicht.

Zuletzt teilte eine Lidl-Kundin freudig ihren Speiseöl-Fund und bekam daraufhin überraschend viel Gegenwind auf Twitter.