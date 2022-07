Supermärkte in Deutschland: Was für ausländische Einkäufer besonders skurril ist

Von: Victoria Krumbeck

Frau räumt Einkäufe in den Einkaufswagen ein. © TOBIAS STEINMAURER/IMAGO

Andere Länder, andere Sitten. Das gilt auch in den Supermärkten. Auf Reddit tauschen sich Nutzer darüber aus, was für sie typisch deutsch ist.

München – In Polen kann man Ibuprofen ganz einfach an der Supermarktkasse kaufen. In manchen Ländern wird das Obst und Gemüse von Mitarbeitenden gewogen, die dafür zuständig sind. Das erscheint für Menschen, die normalerweise in Deutschland einkaufen gehen, ziemlich kurios. Aber was finden Leute, die nicht regelmäßig in Deutschland einkaufen gehen, an Aldi, Lidl, Edeka und Co. komisch?

Supermärkte in Deutschland – Das ist typisch deutsch

Auf Reddit tauschten sich User aus aller Welt über ihre Supermarkterlebnisse in Deutschland aus. Wer die deutschen Supermärkte kennt, kommt dabei ins Schmunzeln. Denn was für die User typisch Deutsch ist, fällt den meisten hierzulande gar nicht auf. Hier eine Auflistung.

1. Verwirrung um das Abwiegen von Obst und Gemüse

„Überraschend war jedenfalls die Uneinigkeit darüber, in welchen Supermärkten man sein Gemüse selbst wiegen muss und in welchen das an der Kasse erledigt wird“, schreibt ein User. Tatsächlich wird das meiste Obst und Gemüse an der Kasse von den Kassierern gewogen. Doch ab und zu überlassen es die Märkte einem selbst. Wer blickt da noch durch?

2. Das Zahlen mit Bargeld und Abheben an der Kasse

„Menschen zahlen mit Bargeld und halten die Schlange auf, weil sie immer noch Münzen im Jahr 2022 zählen. Sogar in armen Süd-asiatischen Staaten zahlt man bargeldlos“, schreibt ein Nutzer. In anderen europäischen Staaten spielt Bargeld kaum eine Rolle. Schweden gilt dabei als Vorreiter in puncto „bargeldloses Zahlen“. Dennoch geht der Trend auch in Deutschland zu mehr Zahlungen ohne Bargeld.

Auch das Abheben von Bargeld an der Supermarktkasse findet der ein oder anderer User erstaunlich. „Wenn man mit der Karte bezahlt, dann kann man in fast allen Supermärkten fragen, ob man Geld abheben kann. Das rettet einen davor, einen Geldautomaten zu suchen.“

3. Das Pfandsystem

Das Pfandsystem ist für viele Menschen, die nicht in Deutschland leben, neu. In europäischen Staaten wie in den Niederlanden, Dänemark oder Kroatien gibt es das Pfandsystem auch. In den beliebten deutschen Urlaubsländern wie Spanien oder Griechenland gehören Plastikflaschen jedoch immer noch in den Müll. Kaufland testet jetzt sogar ein Pfandsystem, das bis zu 100 Flaschen gleichzeitig aufnehmen können.

4. Der Kampf gegen die Kasse – wer ist schneller?

Jeder kennt es: Die Hektik, in die man verfällt, wenn man seine Produkte an der Kasse in den Einkaufswagen räumen muss. So auch ein User: „Die Tatsache, dass egal in welchen Supermarkt man geht, man immer mit einem Rennen gegen die Kassiererin endet. Kannst du schneller packen, als sie scannen können? Wenn man verliert, spürt man die Verachtung aller in der Warteschlange und man erntet einen ungeduldigen Blick der Kassiererin.“ Ein Nutzer hatte einen praktischen Tipp: Einfach Gemüse und Obst zwischen die Produkte platzieren. So gewinnt man ein paar Sekunden, während die Kassieren mit dem Wiegen beschäftigt ist. Vorausgesetzt, man erwischt den richtigen Supermarkt. Eine Aldi-Filiale in den Niederlanden verzichtete jetzt komplett auf Kassen und bietet einen kontaktlosen und automatischen Einkauf an.

5. Die Brotschneidemaschine an der Backwarenstation

Besonders scheinen auch die Brotschneidemaschinen zu sein, die man in den Supermärkten findet. „Sehr befriedigend anzusehen. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Ich habe ein paar Videos von ihnen geteilt, und wenn meine Freunde zu Besuch kommen, sagen sie: ‚Ich muss eine dieser Brotschneidemaschinen in Aktion sehen‘“, schrieb ein Reddit-Nutzer. (vk)