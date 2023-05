Pflegegrad wird oft zu niedrig eingestuft – wann sich ein Widerspruch lohnt

Von: Ulrike Hagen

Wer einen Antrag auf Pflegegrad stellt, wird häufig zu niedrig eingestuft. Es lohnt sich, typische Fehler zu vermeiden und im Zweifel Widerspruch einzulegen.

Frankfurt – Etwa fünf Millionen Deutsche sind pflegebedürftig und haben einen Pflegegrad. Allerdings wird dieser oft zu niedrig eingestuft, wie von Sozialverbänden erklärt wird. „Im Zweifel sollte man darum immer Widerspruch einlegen“, betont Madeleine Viol vom VdK Deutschland in einem Gespräch mit IPPEN.MEDIA.

Antrag auf Pflegegrad: Fünf Millionen Deutsche sind pflegebedürftig, Zahl steigt beständig

Die Anzahl der Menschen, die in Deutschland pflegebedürftig sind, nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Laut der Geschäftsstatistik der Pflegekassen und der privaten Pflege-Pflichtversicherung gab es im Dezember 1999 noch 2,02 Millionen Pflegebedürftige. Aktuell sind es bereits rund fünf Millionen Menschen, die monatlich Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen, unterschiedlichste Leistungen, wie sie auch in Frankfurt als Möglichkeiten der Pflege angeboten werden.

Pflegegrad beantragen – Begutachtungen häufig mit Fehleinschätzungen

Um einen Pflegegrad zu erhalten, muss ein entsprechender Antrag gestellt werden. Der Antragsteller oder die Antragstellerin erhält dann ein Formular, das sorgfältig ausgefüllt werden sollte.

Die Einstufung in Pflegegrade bei Pflegebedürftigkeit im Alter erfolgt anschließend aufgrund eines Gutachtens, insbesondere bei Erstanträgen. Dieses erfolgt durch den Hausbesuch einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters des Medizinischen Dienstes, in der Regel eine Ärztin, ein Arzt oder eine Pflegekraft. Für die Beantragung von Pflegehilfsmitteln ist mindestens der Pflegegrad 2 erforderlich. Im Jahr 2020 wurden allein über 2,3 Millionen solcher Pflegebegutachtungen durchgeführt, wie die Zahlen des Bundes der Pflegekassen zeigen.

Pflegegrad oft zu niedrig eingestuft – so vermeiden Sie die typischen Fehler

Um gut vorbereitet zur Pflegebegutachtung zu gehen und Fehler zu vermeiden, empfiehlt der VdK, wahrheitsgemäße Antworten zu geben und nichts zu übertreiben oder zu beschönigen. Es ist hilfreich, vorher Notizen zu machen, um alle Aspekte anzusprechen, die den Alltag erschweren. Zudem sollten folgende Unterlagen vollständig und griffbereit für den Besuch des Medizinischen Dienstes vorhanden sein:

Liste aller benötigten Hilfsmittel (wie Rollator, Gehstock, Hörgerät)

Liste aller benötigten Pflegehilfsmittel (wie Pflegebett, Hausnotruf, Bettschutzeinlagen)

Liste der regelmäßigen Behandlungen

Aktuelle Krankenhaus- und Arztberichte

Bescheide und Gutachten (wie zum Beispiel der Schwerbehindertenbescheid)

Medikamente und Medikationsplan

Pflegetagebuch (wenn vorhanden)

Pflegedokumentation des Pflegedienstes (wenn vorhanden)

Abgelehnter Antrag oder zu niedriger Pflegegrad – Sozialverbände raten zum Widerspruch

Doch auch, wer gut vorbereitet ist, kann eine böse Überraschung erleben: „Denn leider kommt es bei den Pflegebegutachtungen oft zu Fehleinschätzungen“, erklärt Madeleine Viol. „Wenn ein Pflegegrad oder eine Höherstufung abgelehnt wird, muss man das nicht akzeptieren“, betont die Expertin vom VdK. Es komme sogar recht häufig vor, dass Anträge abgelehnt werden, obwohl sie eigentlich bewilligt werden sollten. Aus diesem Grund empfiehlt der VdK, die gerade im Kampf gegen Altersarmut 14 Euro Mindestlohn forderte, im Zweifelsfall Widerspruch einzulegen.

Zu niedrige Pflegegradeinstufung – jeder zweite Widerspruch erfolgreich

„Es lohnt sich in den meisten Fällen. Bei den von uns begleiteten Widersprüchen haben etwa 50 Prozent Erfolg“, sagt Viol. In Niedersachsen beträgt die Erfolgsquote sogar 60 Prozent. Der Widerspruch sollte innerhalb von vier Wochen nach dem Ablehnungsbescheid per Einschreiben oder Fax durch den Betroffenen selbst oder eine bevollmächtigte Person bei der Pflegekasse eingereicht werden. Das Schreiben kann kurz und formlos verfasst sein, sollte jedoch eine angemessene Begründung enthalten.

Widerspruch gegen Pflegegrad oder abgelehnten Antrag einlegen: So läuft es ab

Der Entscheid über Ihren Antrag auf Pflegeleistungen wird Ihnen von der Pflegekasse in einem Brief mitgeteilt.

Sollten Sie die Entscheidung der Pflegekasse für falsch halten, legen Sie am besten innerhalb von vier Wochen Widerspruch ein.

Falls der Widerspruch nicht das gewünschte Ergebnis bringt, können Sie vor dem Sozialgericht klagen. Dort gibt es meistens keine Gerichtsgebühren.

Für den schriftlichen Widerspruch bietet die Verbraucherzentrale kostenlose Musterbriefe.

Widerspruch bei der Pflegekasse: Bis zu vier Jahren rückwirkend möglich

Es ist wichtig zu wissen, dass selbst nach Ablauf dieser Frist noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. „Wenn man einen Rechtsanwalt oder den Sozialverband einschaltet, kann ein Fall sogar bis zu vier Jahre rückwirkend geprüft werden“, rät Viol.