Zusatzstoffe in Lebensmitteln: Was bedeuten die E-Nummern?

Ob Farbstoffe, Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker: Auf vielen Lebensmitteln finden sich E-Nummern. Doch was bedeuten diese überhaupt?

Kassel – Früher galt es, die sogenannten E-Nummern auf Lebensmitteln zu vermeiden. Viele Verbraucher wissen oder wussten allerdings gar nicht, was diese bedeuten. Die Zusatzstoffe sollten vor allem Kinder nur begrenzt aufnehmen.

E-Nummern auf Lebensmitteln: Was bedeuten die Zusatzstoffe?

Viele Verbraucher kennen die E-Nummern auf Lebensmitteln. Besonders auf Fertig-Gerichten kommen diese häufig vor. Die Zusatzstoffe, die durch verschiedene E-Nummern ausgewiesen werden, haben verschiedene Funktionen bei der Lebensmittelherstellung. Rund 330 Zusatzstoffe gibt es mittlerweile, die aufgrund teils komplizierter Namen oftmals unter ihrer E-Nummer aufgelistet werden. Das E steht dabei schlichtweg für Europa – die Zusatzstoffe gelten daher für alle Mitgliedsstaaten der EU.

Die Nummer hinter dem E bestimmt, um welchen Zusatzstoff es sich handelt. Die Nummern 100 bis 180 stehen beispielsweise für Farbstoffe, die Nummern 200 bis 297 für Konservierungsstoffe. Nicht alle Zusatzstoffe müssen in der Zutatenliste auftauchen: Wenn diese im Endprodukt keine technologische Funktion haben. Auch in kleinen Verpackungen von weniger als zehn Quadratzentimetern müssen die Zusatzstoffe nicht auftauchen. Vor allem Eltern sollten dann recherchieren, was enthalten sein könnte. Denn: Kinder sollten einige Zusatzstoffe nur begrenzt aufnehmen, warnt die Verbraucherzentrale.

Die Aufnahme von Zusatzstoffen kann einfach reduziert werden

Um Kinder zusätzlich vor einer erhöhten Einnahme vor Zusatzstoffen zu schützen, tragen einige Lebensmittel einen Warnhinweis. Die Farbstoffe E 102 und E 122 können beispielsweise zu Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen führen. Darauf ist deshalb der Warnhinweis „Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen“ aufgedruckt. Um den generellen Konsum von Zusatzstoffen zu reduzieren, gibt die Verbraucherzentrale einige Tipps.

Das bedeuten die E-Zusatzstoffe in Lebensmitteln:

Farbstoffe: E 100-180

E 100-180 Konservierungsstoffe: E 200-297

E 200-297 Antioxidations- und Säuerungsmittel: E 300-385

E 300-385 Verdickungs- und Feuchthaltemittel: E 400-495

E 400-495 Säuerungsmittel, unter anderem: E 500-586

E 500-586 Geschmacksverstärker: E 620-650

E 620-650 Süßstoffe, unter anderem: E 950-1521

Demnach sollten vor allem frische und wenig verarbeitete Lebensmittel gekauft werden. Das Selbstzubereiten von Speisen trägt zusätzlich dazu bei, die Menge an Zusatzstoffen zu reduzieren. Lebensmittel mit Aromen und Geschmacksverstärkern sollten vermieden werden. Lebensmittel mit Süßstoffen sollten nur selten verzehrt werden, um nicht mehr als unbedenkliche Mengen zu konsumieren. Wie die Verbraucherzentrale abschließend schreibt, enthalten Bio-Produkte tendenziell wenige Zusatzstoffe – auch verarbeitete Lebensmittel.