TVöD: Was der Beamten-Status für Sie, Ihre Familie und Ihr Gehalt bedeutet

Von: Robin Dittrich

Rund ein Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind Beamtinnen und Beamte. Vor allem beim Nettogehalt bringt das einige Vorteile.

Frankfurt – Wer einen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) unterschrieben hat, erhält als Beschäftigte:r des Bundes ein festgelegtes Entgelt. Die Höhe richtet sich nach der Dauer der Berufserfahrung beim selben Arbeitgeber.

TVöD: Das bedeutet der Status als Beamte:r für Sie und Ihre Familie

Ein Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst bringt einige Vorzüge mit sich. Beamte müssen weder eine gesetzliche Krankenversicherung, noch eine Renten- oder Arbeitslosigkeitsversicherung zahlen. Lediglich Lohnsteuer und Solidaritätsabschlag werden fällig. Wer verbeamtet ist, ist über den Arbeitgeber privat krankenversichert. Beamte können sich freiwillig gesetzlich krankenversichern lassen, dann entfällt jedoch der Anspruch auf Beihilfe – somit ist der volle Tarif der Versicherung fällig. Erhalten wird ein Grundgehalt, sowie möglicherweise ein Familienzuschlag, Auslandsbesoldungen und weitere Vergütungen. Es kann auch eine Leistungsprämie erhalten werden.

Beamtinnen und Beamte im öffentlichen Dienst erhalten einige Vorteile für sie und ihre Familien. © photothek/Imago (Symbolbild)

Mit dem Familienzuschlag wird verschiedenen Familienverhältnissen Rechnung getragen, schreibt das Bundesverwaltungsamt. Verheiratete, Beamte und Beamtinnen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder solche mit Kindern erhalten zusätzlich zum Grundgehalt Geld. Viele Beamtinnen und Beamte schätzen zudem, dass sie auf Lebenszeit unkündbar sind – es sei denn, es kommt zu eindeutigen Verstößen gegen das Gesetz. Auch das stetig steigende Gehalt, die Besoldung, ist ein großer Vorteil im Gegensatz zu anderen Beschäftigten.

TVöD: So viel Gehalt erhalten Beamtinnen und Beamte im öffentlichen Dienst

In Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst ist eine Gehaltstabelle enthalten, die einen Überblick darüber liefert, wie viel Gehalt Beamtinnen und Beamte erhalten. Der eigene Abschluss, die individuelle Position sowie die Zeit der Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst sorgen für eine Einstufung in dieser Gehaltstabelle. Diese Übersicht besteht aus insgesamt 15 Entgeltgruppen, zwei Grundstufen und vier Entwicklungsstufen. Wer in Entgeltgruppe 15 und auf Stufe 6 ist, erhält demnach das meiste Gehalt.

Auszüge aus der Entgelttabelle für Beschäftigte des Bundes:

Entgeltgruppe (E)/Stufe (S) Durchschnittliches Monatsgehalt E2/S1 2410,32 Euro E2/S6 3076,20 Euro E7/S1 2938,91 Euro E7/S6 3677,88 Euro E15/S1 5267,91 Euro E15/S6 7501,48 Euro

Der Aufstieg von Grundstufe 1 auf Grundstufe 2 erfolgt nach einem Jahr, der in Stufe 3 nach weiteren zwei Jahren. Wer immer in derselben Entgeltgruppe bleibt, braucht für den Aufstieg von Grundentgeltstufe 1 zur Erfahrungsstufe 6 genau 15 Jahre. Beamtinnen und Beamte, die sich beispielsweise in Entgeltgruppe 5 befinden, erhalten auf Stufe 1 zunächst ein durchschnittliches Monatsgehalt von 2769,51 Euro. Wenn diese nach und nach in Stufe 6 aufsteigen, kann schon ein Durchschnittsgehalt von 3422,96 Euro erhalten werden. Die Tarifverträge werden von der Gewerkschaft ständig neu verhandelt, die Gehälter können also steigen. (rd)